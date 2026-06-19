Mediación para el convenio del sector del metal el próximo lunes

Una de las convocatorias del metal de estos días Jorge Meis

Entre los frentes abiertos que tiene el sector siderometalúrgico se encuentra la negociación del convenio provincial, que lleva semanas atascado, a diferencia de lo que ocurrió en la provincia de Pontevedra, donde el proceso fue mucho más ágil.

Para desbloquearla, teniendo en cuenta las diferencias existentes y tras ocho jornadas de huelga repartidas entre mayo y junio, la patronal decidió pedir la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, una medida aceptada por la parte social.

El encuentro está previsto para este lunes, día 22, a las 16.00 horas. Los sindicatos trasladan que la aceptación de esta mediación es una “mostra da nosa vontade”, explicaba este viernes Serxio Martínez, responsable comarcal de la Federación de Industria de la CIG, “de intentar chegar a un acordo, como vimos facendo, neste caso sen a mediación, desde que comezou o proceso”.

El recurso al Consello Galego de Relacións Laborais, que propone a un inspector de Trabajo para limar las diferencias, es algo habitual. De hecho, el anterior convenio se firmó en un proceso similar.