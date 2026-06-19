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Diario de Ferrol

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Ferrol

Los diez bancos instalados en el paseo de Doniños proceden de la zona de O Bertón

Permitirá “prestar un servizo nun espazo de grande afluencia de veciños e visitantes”

Redacción
19/06/2026 21:21
Uno de los bancos instalados en el entorno de la playa de Doniños
Uno de los bancos instalados en el entorno de la playa de Doniños
Cedida
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El paseo marítimo de Doniños cuenta desde esta semana con diez nuevos bancos que fueron rehabilitados por la empresa encargada del mantenimiento de zonas verdes, informó este viernes el concejal de Obras e Servizos, José Tomé. 

El mobiliario, recordó, procede de la zona de O Bertón y permitirá “prestar un servizo nun espazo de grande afluencia de veciños e visitantes, sobre todo na época estival. Era fundamental dotar este espazo de máis áreas de descanso”, añadió Tomé, que destacó además que con esta actuación se apuesta “pola recuperación e reutilización de mobiliario que aínda se atopa en boas condicións”. 

El edil recordó además que la empresa concesionaria está procediendo a realizar labores de limpieza y desbroce de las zonas verdes en esta misma zona. “Buscamos”, dijo, “preparar o entorno para a tempada de praias e garantir que tanto os espazos naturais como as zonas de lecer se atopen nas mellores condicións para o seu uso e desfrute”. 

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