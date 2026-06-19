La bandera azul ya ondea en las playas de Caranza, Doniños, San Xurxo, Esmelle, A Fragata y Ponzos

Rey Varela y Manuel Sendón, presidente de la AVV de Covas, izaron la bandera azul en Ponzos este viernes Jorge Meis

La bandera azul ya ondea en las playas de Caranza, Doniños, San Xurxo, Esmelle, A Fragata-O Pareixal y Ponzos. Son seis enseñas que convierten a Ferrol en la segunda ciudad de Galicia en reconocimientos –solo por detrás de Vigo– y en el tercer municipio de la Comunidad –después de Sanxenxo–.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, fue el encargado de izar la bandera en Ponzos, que este año estrena el distintivo que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor –Adeac– en base a una serie de criterios de seguridad, protección del entorno, calidad del agua o dotación de servicios, entre otros.

El primer edil señaló que el hecho de tener seis banderas azules “non é un éxito puntual, senón o reflexo dun compromiso continuado no tempo que garante un espazo natural accesible e preparado para que ferroláns e visitantes poidan desfrutalo nas mellores condicións”.

El alcalde no dudó en probar el nuevo vehículo que se incorpora al mantenimiento de playas Jorge Meis

En esa línea, puso en valor el trabajo de los 60 socorristas que este año velarán por la seguridad en los nueve arenales con servicio de vigilancia –además de los que tienen bandera azul, el de A Graña, Penencia y Santa Comba–.

“Unha praia de calidade é aquela que pensa na seguridade e na experiencia global dos seus usuarios e cada bandeira azul que recibimos é un símbolo compartido e de orgullo de cidade”, apuntó el alcalde en presencia de representantes de los grupos políticos y también de las entidades de la zona rural.

Prevención

Por otra parte, el gobierno recuerda que desde hace tres veranos, el Concello, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC– pone a disposición de las personas usuarias crema de protección solar factor 50 gratuita en las playas que cuentan con servicio de socorrismo.

Las casetas cuentan con dispensadores de crema solar Jorge Meis

“Un ano máis contribuímos á prevención de enfermidades relacionadas coa exposición solar”, dijo el alcalde, que agradeció el trabajo de la AECC y recalcó que la iniciativa “reflicte unha visión integral do que significa coidar das nosas praias: non só garantir a limpeza ou a calidade das augas, senón velar polo benestar das persoas”.