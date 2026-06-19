Ferrol pierde a José Torregrosa, faro cultural de la ciudad y figura comprometida

Torregrosa, en el homenaje que recibió en el teatro Jofre en abril de 2023 Concello

Ferrol perdió este viernes a José Torregrosa Rodríguez, figura central de la vida cultural de la ciudad desde los años 60 y hombre comprometido con las causas sociales y políticas de su tiempo, sin excepción.

Torregrosa desarrolló la mayor parte de su vida laboral en el colegio Ludy, donde inculcó a miles de alumnos y alumnas su amor por la cultura y los valores de la solidaridad como herramientas para conseguir un mundo más justo.

Fundamentalmente poeta y apasionado incondicional del teatro –artes que cultivó desde muy pequeño y con una pasión extrema–, realizó una extraordinaria incursión en el mundo de la narrativa con la novela ‘Abordajes’, poco antes de que comenzase a colaborar –era 2005– en el suplemento dominical Nordesía de Diario de Ferrol haciendo crítica cinematográfica.

Numeroso público y amigos arroparon a José Torregrosa en su merecido homenaje Más información

En José Torregrosa confluían los dos elementos de una combinación perfecta –y necesaria–: la de la persona comprometida en lo político y lo social y la que muestra inquietudes culturales. Lo segundo como vía para alcanzar lo primero.

Su contacto con las consecuencias de la militancia –en un sentido amplio, más de causas y de afectos que de siglas– fue prematuro y, de hecho, fue uno de los encausados en el célebre Juicio de los 23, que tuvo lugar en julio de 1975, un proceso por el que estuvo encarcelado tras los sucesos del 10 de Marzo de 1972.

Por pertenencia a ‘asociación ilícita’ y por ‘propaganda’, la Fiscalía del Tribunal del Orden Público –TOP– le pidió seis años de cárcel, pero finalmente fue una de las siete personas absueltas. Tras una etapa en Madrid, donde probó fortuna en el mundo de la interpretación, regresó a Ferrol para iniciar su etapa docente en el Ludy.

Rechazó la mitificación de sus luchas y sus actitudes y legó a sus compañeros, camaradas y amigos los valores de la humildad, la coherencia y la honestidad, que practicó hasta el final de sus días, sin imposturas ni medias tintas.

Reacciones

Las reacciones al fallecimiento de Torregrosa no se hicieron esperar. La asociación cultural Fuco Buxán, de la que fue cofundador, lamentaba “a triste nova da partida do noso amigo Xosé Torregrosa no seu digno deixarse ir”.

La entidad recalcó que fue “un privilexio telo coñecido e querido” y señaló que “é momento de sumar lembranzas e vivencias, de pensarte, celebrarte e darche as grazas todos xuntos por todo o que nos deixas. Adeus, querido amigo, ficarás para sempre na nosa memoria”.

También la Asociación Memoria Histórica Democrática expresó su pesar y transmitió sus condolencias a la familia. Destacó el hecho de haber dedicado “a súa vida, desde o ensino, a militancia social e a cultura, a loitar por un mundo mellor para todas e todos”.

Recuerda asimismo la asociación que fue miembro del mítico Teatro Estudio y también del Cine Club de Exalumnos del Concepción Arenal, así como directivo del Centro Social de Santa Mariña, durante la dictadura. También, subraya la entidad, del Ateneo.

Su implicación fue total y, se sumó siempre, “en corpo e alma, a todas as actividades da nosa Asociación como firme defensor do valor da Memoria Democrática. Terémolo sempre presente”.