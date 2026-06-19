Ferrol, parada de la XI Travesía ‘El Camino a Vela’

Los "peregrinos náuticos" arribando a Cedeira Cedida

Un año más, alguno de los concellos de la comarca vuelve a acoger una de las escalas de la XI Travesía ‘El Camino a Vela’. Esta comitiva de “peregrinos náuticos”, que este viernes recaló en Cedeira, hará lo propio en Ferrol, para dirigirse después hacia la costa de A Coruña.

La flotilla de veleros ha atravesado ya la costa vasca –partieron de Hondarribia el 5 de junio–, cántabra y asturiana hasta llegar a Galicia haciendo parada en los puertos de Ribadeo y Viveiro para llegar ayer a la villa cedeiresa, donde, como es costumbre, los integrantes de la flota pudieron disfrutar de la esta localidad costera, su paisaje y también su gastronomía.

Los veleros integrados en la travesía enfilarán su proa hacia Ferrol este sábado, donde también está previsto que visiten la ciudad en un itinerario turístico para conocer sus espacios más representativos. Y es que en cada alto en el camino lo que se busca es que más que una parada técnica sea un modo de conocer y disfrutar el territorio, la pesca, la construcción naval y la actividad portuaria de cada lugar.

Tras la visita a la urbe naval soltarán amarras para dirigirse al puerto coruñés, donde sellarán credenciales y serán recibidos por la Autoridad Portuaria. Seguidamente proseguirán hacia Muxía, Muros, Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa y, seguidamente, alcanzar Padrón desde donde proseguirá ruta a pie hacia Compostela.

Cada año, North Marinas organiza esta travesía en grupo para dar a conocer este novedoso peregrinaje por mar, un recorrido durante el cual, como cualquier peregrino, sellan las credenciales tras lograr, ya en los inicios, la aprobación y reconocimiento por parte de la Catedral de Santiago de Compostela.

El ‘Camino a Vela’ cuenta con el respaldo de la Axencia de Turismo de Galicia y otras entidades comprometidas con la economía azul.