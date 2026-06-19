El Splash Park de Ferrol inicia la cuenta atrás para su apertura

El parque de agua está pendiente de apertura Jorge Meis

La próxima ola de calor que visite Ferrol contará con una zona para refrescarse, con la inminente apertura del aquapark de la zona de A Malata. El alcalde, José Manuel Rey, se hacía este jueves eco de que el Splash Park quedará abierto al público en los próximos días, para que los más pequeños puedan disfrutar del primer parque de agua de la ciudad.

El equipamiento se encuentra al lado del parque infantil y de calistenia, en en torno del río da Sardiña, en una zona de recreo. Dispone de juegos específicos para cada rango de edad, de entre los dos y los diez años, y podrá albergar hasta 50 niños jugando al mismo tiempo.

Entre los elementos se encuentra un cañón direccional que dispara un chorro de agua, un juego formado por un mástil que genera una gran lámina de agua de 360°, chorros de agua en la superficie y verticales, otro con efecto geiser y un cubo en altura sostenido por dos mástiles que echa agua, entre otros. La superficie total es de unos 178 metros cuadrados.