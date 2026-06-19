El rechazo al plan industrial de Navantia no evita desavenencias en la estrategia de los sindicatos en la ría de Ferrol

Los responsables de CIG, MAS y UGT, este viernes en el local del sindicato nacionalista Jorge Meis

El rechazo unánime al plan industrial 2026-2029 de Navantia en la ría de Ferrol no evita las desavenencias entre las secciones sindicales, que este viernes han explicado por separado (MAS, CIG y UGT, por un lado, y CCOO, por otro) los motivos de su oposición al programa estratégico del grupo naval público para el próximo trienio. En el meollo de esta duplicidad de comparecencias está, según explicó el responsable de naval de la Federación Nacional de Industria de Comisiones, Víctor Ledo, que desde 2023, cuando comenzaron las conversaciones para la renovación del convenio colectivo y la negociación de un nuevo plan industrial, CCOO "foi quen defendeu que ámbolos dous procesos se desenvolvesen ao mesmo tempo".

Más allá de cuestiones procedimentales, la realidad es que los argumentos por los que la inmensa mayoría de la parte social critica el plan estratégico de Navantia son exactamente los mismos, con apenas algunos matices. En primer lugar, denuncian la decisión de la dirección de la compañía de no querer negociar y simplemente ampliar hasta el día 30 el plazo para que las fuerzas sindicales puedan "facer aportacións", dijo el presidente del comité de Navantia Ferrol, Juan Carlos Díaz.

Las intenciones de la empresa eran algo que temían los sindicatos desde hacía meses por los comentarios que se realizaron tanto formal como informalmente en diferentes foros. Como se recordará, en la ría de Ferrol se ha hecho hincapié en la necesidad de dar continuidad a las inversiones, con un nuevo dique cubierto que debería complementar a la Fábrica Digital de Bloques para que la producción sea más eficiente, y también una nueva y más grande infraestructura para el área de Reparaciones. "No se puede entender una cosa sin la otra", dijo en su comparecencia posterior el responsable de la sección sindical de CCOO, Iván López.

Los sindicatos coincidieron en prácticamente todo. Por un lado, en el "baixísimo nivel de investimentos que plantexa" para todo el grupo (290 millones, muy por debajo que en el plan anterior, con 472) y las limitaciones a la contratación, apenas 1.800 para toda la empresa. En esa línea, recalcaron que no se desagreguen las cifras por centros de trabajo. "En Ferrol necesitamos 1.000 novos traballadores e en Fene 400", dijo Juan Carlos Díaz. En esa línea, en CCOO, la presidenta del comité, Adela López, lamentó que no se planteen incorporaciones para el astillero de Perlío, que en estos momentos está en una subactividad absoluta, tras la entrega del último pedido de eólica marina. "Tenemos cero carga de trabajo, cero empleo y cero inversiones", recordó.

Otra cuestión clave en la crítica de los sindicatos son las cifras que maneja la empresa sobre subcontratación. Desde CCOO, Iván López recalcó que lo fundamental es que se garantice la naturaleza pública de la empresa "porque el documento no lo pone claro". Antes, Juan Carlos Díaz (MAS) había expresado su incredulidad por el hecho de que en el balance de 2025 se aluda a un porcentaje de trabajadores directos del 68% y a un objetivo del 75% durante la vigencia de este plan. "Fálase dunha subcontratación que non é real: en maio, entraron no estaleiro unha media de 1.333 traballadores e traballadoras da empresa e preto de 2.200 das auxiliares. Loxicamente, estas cifras non dan esas porcentaxes", señaló Marcelo Amado, responsable de la sección sindical de la CIG. "Cando se fala no plan de colaboración público-privada", reiteró éste, "é unha obviedade que xa se vén dando desde hai moitos anos".

La parte social coincidió también en que el momento actual, con las perspectivas de carga de trabajo que hay para la próxima década, es el idóneo "para modernizar o estaleiro". "É inexplicable", manifestó Xavier Carro, de la sección sindical de UGT, "que non se aproveite para facer a adecuación dos estaleiros con investimentos. Por vez primeira hai contratación e iso ten que ir acompañado de modernización".