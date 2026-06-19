Ferrol
El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol celebró su patrón
San Raimundo de Peñafort reunió a la profesión en la capilla del Torrente Ballester
El auditorio del centro cultural Torrente Ballester acogió en la tarde de este viernes el acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol con motivo del patrón de la profesión, San Raimundo de Peñafort. Además de la jura o promesa de los nuevos colegiados, se reconoció la trayectoria de las personas que han cumplido 30 años de ejercicio.