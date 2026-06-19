El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol celebró su patrón

Torrente Ballester actos conmemorativos en honra de San Raimundo de Peñafort Daniel Alexandre

El auditorio del centro cultural Torrente Ballester acogió en la tarde de este viernes el acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol con motivo del patrón de la profesión, San Raimundo de Peñafort. Además de la jura o promesa de los nuevos colegiados, se reconoció la trayectoria de las personas que han cumplido 30 años de ejercicio.