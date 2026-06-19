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Ferrol

El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol celebró su patrón

San Raimundo de Peñafort reunió a la profesión en la capilla del Torrente Ballester

Redacción
19/06/2026 21:23
Torrente Ballester actos conmemorativos en honra de San Raimundo de Peñafort
Torrente Ballester actos conmemorativos en honra de San Raimundo de Peñafort
Daniel Alexandre
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El auditorio del centro cultural Torrente Ballester acogió en la tarde de este viernes el acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol con motivo del patrón de la profesión, San Raimundo de Peñafort. Además de la jura o promesa de los nuevos colegiados, se reconoció la trayectoria de las personas que han cumplido 30 años de ejercicio. 

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