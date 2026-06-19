El Concello de Ferrol cubre 391 de las 440 plazas para los campamentos de verano 2026

Los campamentos darán comienzo el próximo 1 de julio en la zona rural y urbana AEIG

El Ayuntamiento de Ferrol acaba de publicar el listado provisional de personas admitidas en los campamentos urbanos y rurales de este verano, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos durante las vacaciones escolares.

En total, se han cubierto 391 de las 440 plazas ofertadas en esta campaña. De este modo, para el mes de julio se ocuparán 251 de las 270 plazas convocadas y, en agosto, participarán 140 menores, algo menos de las 170 vacantes que se ofrecían.

Explican desde el Consistorio que, de las solicitudes presentadas, todas fueron admitidas a excepción de una, que se presentó fuera del plazo establecido.

Los campamentos se celebrarán durante los próximos dos meses. En el mes de julio las actividades se prolongarán durante 23 jornadas, mientras que en el segundo turno, el de agosto, serán 21 días.

Las propuestas se desarrollarán en varios escenarios: los campamentos rurales se ubicarán en la AVV de Esmelle y el CEIP A Laxe, en Valón, mientras que los urbanos se situarán en los CEIP Ángela Ruiz Robles, de Recimil, y Ponzos.

El servicio, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 13 años, se prestará de lunes a viernes, de 08.30 a 14.30 horas.