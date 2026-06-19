El Área Sanitaria renueva su núcleo de seguridad con 26 integrantes en todos sus campos

Cuestiones como la higiene de manos también está debidamente regularizada Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol renovaba este viernes el Núcleo de Seguridad del Paciente, constituido por profesionales de muy diferentes campos, que realizan acciones para velar por la mejora de la calidad asistencial y la salvaguarda de los pacientes en su servicio o unidad. Este grupo de personas identifica incidentes relacionados con la seguridad del paciente, analizándolos e implementando acciones correctoras. También difunden los objetivos en calidad y seguridad que figuran en el Pacto de Gestión entre el Área y su unidad.

Por otra parte, este instrumento fomenta la notificación de incidentes de seguridad a través del sistema Si NASP (Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente); y sirve de enlace entre la Unidad de Calidad Asistencial y su servicio. Una de sus riquezas, afirmaban los expertos, es que es un grupo multidisciplinar formado por profesionales, tanto de los centros de salud como del CHUF, ya sea en el campo de la medicina, de la Enfermería, la farmacia o el entorno no sanitario.

La seguridad del paciente constituye un factor primordial de la calidad asistencial y se establece como una línea estratégica dentro del Área sanitaria de Ferrol, con larga trayectoria en la potenciación de este ámbito. De hecho, este núcleo está constituido ya desde el 2014.

Esta demarcación sanitaria está “especialmente sensibilizada” con la mejora de la seguridad de los pacientes a partir del análisis de situaciones, problemas o incidentes que de una manera u otra puedan ser causa de un riesgo sanitario. Este enfoque y cultura, indican, se materializa en una serie de funciones, como, por ejemplo, analizar notificaciones Sinasp, y seguimiento de medidas establecidas; proponer y elaborar protocolos de seguridad; conocer resultados de programas, auditorías, rondas de control y proponer medidas de mejora; propuesta y diseño de nuevos indicadores de salvaguarda; elaborar un boletín trimestral y encuestas sobre esta cuestión; implantar nuevos sistemas; y promover acciones formativas y participar en su desarrollo.

Explican desde el Área que hay activadas también una serie de herramientas de empleo ordinario para que se cumplan unos criterios básicos y se garantice que no haya riesgos para las personas que acudan a un centro sanitario (identificación incorrecta de volantes o muestras, medicación errónea o infecciones, entre otras).

Ferrol ya trabaja desde hace años con los estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, a través del proyecto Séneca; y también actúa, en sus objetivos propios anuales, en base a las líneas estratégicas que en esta materia tiene a día de hoy el Sergas.

Para materializar todas estas líneas, se trabaja según tres pilares, el control y auditoría de indicadores de salvaguarda desde la Unidad de Calidad; las reuniones y actividades que coordina el Núcleo de Seguridad del Paciente; y la gestión semanal de notificaciones para detectar y controlar aquellas actividades que de alguna manera pueden llegar a afectar directa o indirectamente al usuario.

En la reunión celebrada este viernes, presidida por la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, indicaron que estas notificaciones tienen una visión no punitiva, de forma que promueven la comunicación de los incidentes y eventos adversos, tanto por parte de los profesionales como de los propios pacientes, garantizando su confidencialidad. La información recogida en las notificaciones se utiliza para la evaluación, priorización y gestión de los riesgos que puedan afectar a la seguridad del paciente.

Cabe recordar que el de Ferrol fue de los primeros hospitales en activar este sistema, en 2011.