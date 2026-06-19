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Diario de Ferrol

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Ferrol

Buenas sensaciones tras la primera reunión con los empresarios del naval por el plus del astillero

Las partes se citan para un nuevo encuentro a finales de este mes

Redacción
19/06/2026 20:46
Imagen de archivo de una movilización de la industria auxiliar
Imagen de archivo de una movilización de la industria auxiliar
Emilio Cortizas
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La primera reunión formal para abordar la actualización del denominado “plus de estaleiro”, es decir, del complemento mensual que perciben los trabajadores y trabajadoras de las empresas auxiliares que trabajan en el interior de las factorías de la ría, fue satisfactoria y en ella se pudo apreciar receptividad por ambas partes. 

Aunque no ha habido avances sustanciales, las partes se han emplazado para una nueva reunión alrededor del próximo día 30 para seguir hablando sobre la propuesta sindical. 

Como se recordará, a finales de diciembre del año pasado, las fuerzas sindicales hicieron llegar a la asociación de empresas del naval en la ría de Ferrol unas tablas en las que se actualizaban las categorías y las cuantías a cobrar por cada empleado y empleada que desempeñase sus tareas en el interior de los astilleros. 

Los cambios más importantes eran la simplificación de los grupos y un incremento en las retribuciones que afecta especialmente a los puestos de menor cualificación. El “plus de estaleiro” es independiente de la negociación del convenio del metal, pero se incluye en el mismo a través de una disposición adicional. 

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