Sesión clínica sobre el papel que tienen el ejercicio y la nutrición en los procesos oncológicos en Ferrol
Tenerlo presente puede llegar a reducir el riesgo de recidiva de la enfermedad en un 30%
Profesionales de Oncología y Endocrinología del CHUF se unieron este jueves para ofrecer una sesión clínica, dirigida a un grupo de una treintena de pacientes, en la que se abordaron cuestiones sobre nutrición y ejercicio. Al margen de las intervenciones de expertos, se desarrolló un debate final en el que pudieron intercambiar impresiones. La responsable del servicio de Oncología, Laura Paz Arias, también estuvo presente en ese momento.
Durante la sesión se abordaron diversos aspectos, entre ellos que “o exercicio físico é o piar fundamental dun estilo de vida saudable e existe unha asociación entre a súa práctica e a reducción na incidencia e mortalidade do cancro”, explicó la oncóloga Rocío Vílchez Simó. Esta profesional añadió que lo que buscan con acciones como la celebrada ayer es “comunicar á poboación a importancia do exercicio físico en todas as etapas do cancro, desde a prevención e durante e despois do tratamento”.
O exercicio físico é o piar fundamental dun estilo de vida saudable e existe unha asociación entre a súa práctica e a reducción na incidencia e mortalidade
Por su parte, la endocrinóloga del CHUF, Cristina Tejera Pérez, dedicó un tiempo de la sesión a hablar sobre la nutrición en el ámbito de la oncología. Asimismo, Javier Pumares Pérez, otro profesional del Colegio de Oncología de Galicia, habló sobre el impacto de ejercicio antes y después de los tratamientos de cáncer. También intervino el profesor titular del departamento de Educación Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, Juan Gavala González, que se centró en la experiencia de las “Sereas das Mirandas”, el primer equipo de remo adaptado para pacientes oncológicas que cuenta con el respaldo del Concello, el club local de remo y la referida universidad hispalense.
Las ocho razones
La oncóloga Rocío Vílchez subraya que “facer exercicio diminúe o risco de recidiva ou retorno do cancro tras finalizar o tratamento; reduce ata un 30% o risco de padecer cancro; diminúe o 20% o risco de morte específica e, en xeral, a prevención desta enfermidade comeza só con 30 minutos de exercicio físico ó día”. En su intervención habló también de las ocho causas para creer en el papel de la nutrición y el ejercicio en oncología.
A prevención desta enfermidade comeza só con 30 minutos de exercicio ao día
En este sentido explicó que este hábito ayuda a recuperar el control, ya que el tratamiento es una parte fundamental del proceso, pero no la única. La nutrición y el ejercicio son la parte que uno decide y controla a diario. “É pasar dun coidado pasivo á precisión activa”, indicó.
Esta práctica ayuda además a reducir cuestiones como la ansiedad y la depresión manteniendo la mente y el cuerpo conectados, fomenta el autocuidado y reduce los efectos secundarios del tratamiento, mejorando también la tolerancia al mismo y su pronóstico a largo plazo, ya que potencia además el sistema inmune. Otro aspecto a destacar es que fomenta que se cree comunidad, al compartir una situación o experiencia, disminuyendo sentimiento de aislamiento y soledad.
Comer saudable durante o proceso oncolóxico é parte do tratamento
Desde el punto de vista de la nutrición, Cristina Tejera puso el acento en que “comer saudable durante o proceso oncolóxico é parte do tratamento”, ya que, como añadió, ayuda a tolerar mejor los mismos y reduce complicaciones como ingresos. Su mensaje principal es que “nos importa máis o músculo que a báscula”, en tanto que antes, así como durante y después del tratamiento, hay que procurar no perder la masa muscular e ingerir proteínas.