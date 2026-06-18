Secretariado Gitano celebra en Ferrol un nuevo curso de éxitos de su alumnado

Un momento del acto celebrado este jueves por la tarde en Afundación Daniel Alexandre

La sede ferrolana de Afundación se convirtió ayer en el escenario de una gran celebración del talento, el esfuerzo y la superación. Y es que, un curso más, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) celebró el tradicional ‘Encuentro Educativo en Abierto’, una jornada que tiene como objetivo principal visibilizar el intenso trabajo socioeducativo realizado durante todo el curso escolar y, por encima de todo, rendir homenaje a los extraordinarios éxitos académicos del alumnado gitano.

El encuentro reunió a alumnado, familias, profesorado, representantes institucionales y agentes educativos para compartir experiencias, poner en valor el esfuerzo realizado durante el año y destacar la importancia de la educación como motor de igualdad de oportunidades.

Durante el curso 2025-2026, los programas de educación de FSG Ferrol han contado con un total de 114 alumnos y alumnas (30 del Promociona, 67 en el Promociona-T y 17 del Promociona+). Dicho alumnado también ha participado en diferentes actividades para potenciar competencias digitales, acciones de motivación, sesiones de referentes, mentoring en empresas y formación en igualdad.

Indican desde la fundación que los resultados obtenidos durante este curso, “reflejan el compromiso y la implicación del alumnado participante y de sus familias”.

Los estudiantes gitanos (11 menores) que cursan 6º de Educación Primaria promocionan a 1º de ESO, afrontando con éxito el cambio a una nueva etapa educativa. Asimismo, la totalidad del alumnado gitano (4 jóvenes) matriculados en 4º de ESO ha obtenido y continuará su formación en estudios postobligatorios, “un paso fundamental para ampliar sus oportunidades académicas y profesionales”, subrayan.

Del mismo modo, todo el alumnado (6 chicas y chicos) que se encontraba en disposición de obtener una titulación de Formación Profesional ha logrado finalizar con éxito sus estudios, alcanzando una cualificación que favorecerá su incorporación al mercado laboral y el desarrollo de sus proyectos personales.

Del mismo modo, todo el alumnado (6 chicas y chicos) que se encontraba en disposición de obtener una titulación de Formación Profesional ha logrado finalizar con éxito sus estudios, alcanzando una cualificación que favorecerá su incorporación al mercado laboral y el desarrollo de sus proyectos personales.

Es el caso de Daniel Jiménez Borja y de Salud García Salazar, que han conseguido titular en el ciclo superior de Administración y Finanzas; Tinín García Salazar, titulado en el ciclo medio de Gestión Administrativa; Vania Monteiro Rodríguez, titulada en el ciclo medio de Farmacia y Parafarmacia; Patricia Garel Martín, titulada en el ciclo medio de Emergencias Sanitarias; y Anahí Umboni Galindo, titulada en el ciclo medio de Cuidados Auxiliares en Enfermería.

Victoria compartida

Desde el colectivo explican que es "fundamental lograr la "participación plena de las personas gitanas en la sociedad y generar referentes positivos para las nuevas generaciones". Por ello, la Fundación Secretariado Gitano se trabaja de manera continuada para acompañar al alumnado y a sus familias, promoviendo la permanencia en el sistema educativo y el acceso a niveles formativos cada vez más eleva Pero, más allá de las cifras y los porcentajes, la consecución de estos logros académicos dentro de la comunidad gitana tiene una trascendencia social incalculable.

Cada graduación, cada título de ESO y cada paso a la FP y la Universidad es una vitoria compartida Fundación Secretariado Gitano

Históricamente, la brecha educativa ha sido una de las principales barreras para la inclusión plena. Por ello, cada graduación, cada título de la ESO y cada paso hacia la Formación Profesional o la Universidad es una victoria compartida para una sociedad más inclusiva, equitativa y libre de discriminación.