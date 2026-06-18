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Ferrol

RAGC y UIE entregaron su galardón a la investigadora Laura Castro, del Campus Industrial

Lo recibió este jueves en una gala celebrada en Santiago de Compostela

Redacción
18/06/2026 22:23
Laura Castro recogiendo su premio en el área de Ciencias Técnicas
Laura Castro recogiendo su premio en el área de Ciencias Técnicas
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Laura Castro (Betanzos, 1985), investigadora del Citeni del Campus Industrial de Ferrol y experta en energías renovables, recogió este jueves el galardón de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en el campo de las Ciencias Técnicas. 

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Fueron un total de siete jóvenes los que recibieron reconocimientos durante una gala que se celebró en el Centro Obra Social Abanca de Santiago a la que, además de los responsables de los organismos que organizaron la cita, asistió el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. 

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