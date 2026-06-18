RAGC y UIE entregaron su galardón a la investigadora Laura Castro, del Campus Industrial

Laura Castro recogiendo su premio en el área de Ciencias Técnicas Cedida

Laura Castro (Betanzos, 1985), investigadora del Citeni del Campus Industrial de Ferrol y experta en energías renovables, recogió este jueves el galardón de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en el campo de las Ciencias Técnicas.

Premio a la labor investigadora de Laura Castro en Ferrol sobre energías marinas renovables Más información

Fueron un total de siete jóvenes los que recibieron reconocimientos durante una gala que se celebró en el Centro Obra Social Abanca de Santiago a la que, además de los responsables de los organismos que organizaron la cita, asistió el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.