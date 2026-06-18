PSOE y BNG hacen un balance del mandato popular negativo para Ferrol

Los portavoces municipales de BNG, Iván Rivas; y PSOE, Ángel Mato, en un pleno Jorge Meis

El balance que el ejecutivo que lidera José Manuel Rey hizo esta semana al cumplirse tres años de mandato municipal difiere mucho de la visión que los grupos de la oposición tienen del trabajo ejecutado, que hacen hincapié en las asignaturas pendientes, como el desarrollo del Sánchez Aguilera o la situación del ferrocarril.

La transformación urbana en la que se basa buena parte del “haber” de la labor del ejecutivo es considerada por los socialistas como obra del Gobierno de Sánchez mientras que el grupo de Iván Rivas ve en su forma de abordar el desarrollo urbanístico de la ciudad una orientación política “anacrónica”.

El portavoz socialista, Ángel Mato, se refirió a que “os principais motores económicos e industriais que están impulsando a cidade teñen a súa orixe fóra da praza de Armas”, aludiendo a hitos como las fragatas F-110, la carga de trabajo de Navantia, los fondos europeos o muchos de los proyectos en marcha.

“Rey Varela intenta apropiarse dunha transformación que non lidera. A pregunta é moi sinxela: se eliminamos isto, que gran proxecto transformador pode presentar como mérito propio despois de tres anos de maioría absoluta?”, se pregunta Mato.

Frente a esto, los socialistas llaman la atención sobre los datos económicos municipales y las inversiones realizadas con fondos propios, asegurando que “os números son demoledores, nunca houbo unha maioría absoluta tan ampla e nunca se executou tan pouco”, indica el portavoz.

Desde el PSOE ponen como ejemplo porcentajes de ejecución de las inversiones: “un 7,84% en 2024, un 20% en 2025 –de 74 millóns so foi capaz de executar arredor de 12– ou un 0,76% no primeiro trimestre de 2026”. Lo que ha hecho el alcalde popular, a juicio de Ángel Mato, es “a maior operación de márketing político que se recorda no Concello, dedicando máis esforzos a construír un relato político que a executar os investimentos comprometidos”.

Las consecuencias de estos tres años de mandato se ven, para los socialistas, en el día a día de los vecinos y vecinas , con barrios que “seguen esperando actuacións comprometidas, obras que non arrancan, oportunidades económicas perdidas, recursos públicos inmobilizados mentres os problemas da cidade continúan sen resolverse”.

Para el portavoz socialista el gobierno de José Manuel Rey ha sido el de la mayoría absoluta, el de más asesores, más recursos económicos, más apoyo de otras administraciones para proyectos históricos y, sin embargo, “non ten resultados á altura das expectativas que xerou”.

Nacionalistas

Tampoco el grupo nacionalista considera positivo para la ciudad este trienio popular, aunque en este caso habla de cuestiones concretas que, a su juicio, no han avanzado pese a contar con esa mayoría absoluta. Así las cosas, el portavoz de la formación, Iván Rivas, califica de “anacrónica” la orientación política del alcalde “que non quere entender que o Ferrol de 2026 non é o Ferrol de hai 50 anos”.

De este modo, Rivas considera “decepcionante” que “de camiñar cara unha cidade verde, que aposta polo seu patrimonio e amable coas persoas” se haya optado desde el ejecutivo de Rey Varela por consolidar un modelo de ciudad “pensado para o vehículo particular ou a especulación inmobiliaria como motor económico nunha cidade que ten oportunidades de futuro no sector industrial”.

La transformación del Sánchez Aguilera en un gran pulmón verde o la recuperación de un patrimonio municipal excepcional con ejemplos tan singulares y paradigmáticos como la casa de Carvalho Calero son, para los nacionalistas, ejemplos de oportunidades que se han dejado pasar en estos tres años.

También critica Rivas que nada se haya avanzado en el proceso de peatonalización y apuesta por el transporte público como alternativa de movilidad urbana que “calquera cidade actual ten como referencia para o futuro”.

Por eso, desde la formación de la que es portavoz Iván Rivas solo se considera como éxito de este primer trienio de mandato la “orgullosa e significativa” respuesta social de la ciudad ante la histórica reivindicación colectiva que tuvo lugar en la ciudad, con la participación de miles de personas, en defensa y reclamación de una modernización de las infraestructuras ferroviarias de salida de la urbe y la capacidad que ha tenido el colectivo promotor –Foro Ferrolán polo Ferrocarril– para unir fuerzas.