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Ferrol

Incertidumbre en el mercado de Ferrol con el precio de la sardina para San Xoán

El coste dependerá de la cantidad de pescado que entre ese mismo martes y de la demanda

Marta Corral
Marta Corral
18/06/2026 05:00
Sardinas Niki
Rocío Soto, de Peixes Niki, este miércoles, mostrando unas sardinas
Jorge Meis
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Aunque el churrasco lleve años comiéndole terreno, son todavía muchos los que consideran que por San Xoán la sardina tiene que reinar en el menú. El año pasado, al cuadrar la fiesta en lunes y no haber pescado fresco, la tradición se complicó, pero en esta ocasión sí habrá género del día en el mercado de Ferrol. 

Así lo confirma Rocío Soto, de Peixes Niki, trasladando, eso sí, que “no te puedo decir a cómo va a ir”. La incertidumbre es la habitual cuando se acerca el 23 de junio porque, dice con humor, “nos volvemos un poco locos”. Ahora, en su puesto se están vendiendo a 9 euros el kilo, que es un precio razonable para la época en la que estamos, pero lo más seguro es que suba de cara al próximo martes, avanza. 

La pescadera va a la subasta a la lonja de Muro, en A Coruña, porque “la otra que tenemos cerca, la de Cedeira, no tiene sardina”, mientras que la de la ciudad herculina ha copado el mercado al haber cerrado otras más pequeñas, como la de Sada. 

En Niki, como ya tienen varios encargos de particulares y también de asociaciones —en este segundo caso, para hacer sardiñadas por San Pedro—, gestionan la responsabilidad añadida de “no fallarle a la clientela”. De este modo, ahonda Rocío, “cuando estás en la subasta, si el de al lado da 9, tú tienes que dar 11 para no quedarte sin ella y poder cumplir” con quienes la han ido reservando. 

Asimismo, recuerda que, para aquellos que no deseen llevarse sorpresas, comprar antes y congelarla es una opción aunque “si no es mucha cantidad, yo siempre voy a preferir pagarla y comerla fresquita”, defiende. 

Además, si se quiere cenar o comer pescado ese día, pero la reina de la fiesta no gusta demasiado —que pasa más de lo que parece—, en Niki apuestan por alternativas como el jurelo grande o la caballa, así como otros que se hacen bien a la brasa —rodaballo, sargo, lubina, dorada, besugo...— e incluso mariscos como cigalas o lubrigante. 

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