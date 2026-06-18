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Ferrol

El Ribera Juan Cardona llevó a Afundación un abordaje de la menopausia desde varios frentes

Cuatro profesionales del centro profundizaron en estas fases vitales de la mujer desde diferentes ámbitos

Redacción
18/06/2026 05:00
Afundación jornadas sobre menopausia del Juan Cardona
Un instante de la sesión que se celebró este miércoles
Daniel Alexandre
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El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol celebró este miércoles, desde las siete de la tarde, una sesión externalizada y abierta al público en la sede de Afundación en la que cuatro expertas analizaron los cambios que experimentan las mujeres cuando comienza para ellas la perimenopausia y la menopausia. 

La ginecóloga Luz Marina Márquez, por parte del equipo médico especializado, estuvo acompañada por la psicóloga Belén Vázquez, la fisioterapeuta Laura Pérez y la nutricionista Clara Caínzos, que repasaron las características de estas etapas en cada ámbito, ofreciendo pautas y consejos para sobrellevarlas, y respondiendo a las preguntas que les formularon desde el público. 

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