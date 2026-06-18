Ferrol
El Ribera Juan Cardona llevó a Afundación un abordaje de la menopausia desde varios frentes
Cuatro profesionales del centro profundizaron en estas fases vitales de la mujer desde diferentes ámbitos
El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol celebró este miércoles, desde las siete de la tarde, una sesión externalizada y abierta al público en la sede de Afundación en la que cuatro expertas analizaron los cambios que experimentan las mujeres cuando comienza para ellas la perimenopausia y la menopausia.
La ginecóloga Luz Marina Márquez, por parte del equipo médico especializado, estuvo acompañada por la psicóloga Belén Vázquez, la fisioterapeuta Laura Pérez y la nutricionista Clara Caínzos, que repasaron las características de estas etapas en cada ámbito, ofreciendo pautas y consejos para sobrellevarlas, y respondiendo a las preguntas que les formularon desde el público.