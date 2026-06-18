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Ferrol

El Concello de Ferrol actualiza la regulación de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores municipales

Los cuatro sindicatos con representación en la Mesa de Negociación municipal apoyaron la propuesta

Redacción
18/06/2026 22:54
pleno mancomunidad
Concello y sindicatos acordaron el nuevo reglamento | cedida
Jorge Meis
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El Comité de Seguridad y Salud municipal contará con un nuevo y actualizado reglamento y se dispondrá de un plan propio de prevención de riesgos laborales. Ambas novedades fueron dadas a conocer por la edila de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo. 

Con respecto al primero, la concejala destacó que se trata de un documento fundamental que contó con el respaldo unánime de los cuatro sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación: CSIF, CCOO, UGT y CIG, y explicó que el anterior reglamento databa del año 1998 y no regulaba de forma clara el funcionamiento de este órgano. 

Ahora, con la aprobación del nuevo, se refuerza el papel del Comité de Seguridad y Salud y se deja constancia, explicó la edila responsable del área, de “a importancia que ten para este goberno municipal garantizar unhas condicións de traballo seguras e adecuadas para o persoal”. 

En lo relativo al plan propio de Prevención de Riesgos Laborales, el documento tiene por objeto integrar la prevención de riesgos laborales en los sistemas de gestión del Concello ferrolano, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la organización, con el fin de favorecer un entorno de trabajo más seguro, saludable y satisfactorio. 

Además, permitirá combatir, indican desde el Concello, “de manera activa” la siniestralidad laboral y fomentar una cultura de prevención. A este respecto, la edila Susana Sanjurjo explicó que con este plan de prevención “amosamos o noso firme compromiso co benestar, a seguridade e a saúde do persoal municipal, así como das persoas traballadoras das empresas que colaboran co Concello de Ferrol na execución de obras e na prestación de servizos”. 

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