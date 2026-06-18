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Sociedad

El Colegio de Procuradores se une a Cáritas en una campaña de recogida de material escolar

Redacción
18/06/2026 17:54
Edificio de los Juzgados de Ferrol en imagen de archivo
El material donado se puede entregar en el edificio de juzgados en Ferrol y Ortigueira
Jorge Meis
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El Colegio de Procuradores de A Coruña, a través de su Centro de Estudios (Ceproc), ha puesto en marcha una campaña solidaria en colaboración con Cáritas Interparroquial de A Coruña para recaudar material escolar y deportivo con el que ayudar a que los menores en situación de vulnerabilidad afronten el curso que viene en condiciones de igualdad.

Bajo la premisa de que la educación debe ser inclusiva, la organización anima a toda la ciudadanía a participar activamente. “Con tu ayuda conseguiremos artículos imprescindibles y complementarios de los libros de texto y del material escolar del Fondo Solidario”, señalan los impulsores de la iniciativa, destacando la importancia de colaborar ahora para poder organizar el reparto antes de que comiencen las clases.

Las donaciones pueden incluir tanto material de papelería como equipamiento básico para el día a día escolar, mochilas, estuches, libretas, carpetas, gomas, folios, tijeras, bolígrafos, plastilina, pinceles, grapadoras, punzones y todo aquello que puedan precisar durante el año escolar.

En el ámbito de la higiene se requieren también toallitas y pañuelos de papel o alfombrillas, mientras que en lo tocante a equipamiento también se pueden donar chándales, zapatillas y bolsas de deporte.

Durante la campaña, activa hasta el 15 de julio, las personas interesadas, pueden depositar sus donaciones, en horario de mañana, en las delegaciones del Sercyn en los Juzgados de Ferrol y Ortigueira. l

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