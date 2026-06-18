El Citeni desarrolla una metodología para evaluar los riesgos de los combustibles marítimos alternativos

Imagen de archivo de José Miguel Mahía en el Campus Industrial Jorge Meis

Personal del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) del Campus Industrial de Ferrol ha desarrollado una metodología que permite identificar, clasificar y priorizar los riesgos derivados del empleo de combustibles alternativos en transporte marítimo en escenarios con información limitada.

El trabajo, que se recoge en el artículo ‘Hybrid Methodology for Alternative Fuels Risk Assess­ment’, publicado en la revista ‘Fuels’, es el fruto de una investigación vinculada a la actividad científica que se desarrolla en la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas (Etsnm) de la Universidade da Coruña y forma parte del doctorado industrial que el investigador José Miguel Mahía realiza en colaboración con CT Ingenieros.

El estudio está firmado conjuntamente con Ignacio Arias y Manuel Romero, miembros del grupo de Enxeñaría Enerxética (Ingen), contando además con la participación de Sandrina Pereira, de la Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (Enidh) de Portugal, donde Mahía realizó una estadía.

“Un dos principais retos na descarbonización do sector marítimo é avaliar riscos asociados aos novos combustibles para a súa adopción a bordo, así como a toma de decisións entre diferentes alternativas nun contexto marcado pola escaseza de datos”, explica el investigador, ahondando en que “esta metodoloxía xorde precisamente para darlle resposta a esa necesidade, proporcionando unha ferramenta estruturada que permite analizar riscos mesmo cando a información é limitada, o que facilita unha toma de decisións máis sólida desde as primeiras etapas de deseño”, concluye.