Docentes de Mozambique se forman en la Escola Náutico-Pesqueira de la ciudad naval

Villaverde, este jueves, durante su visita a las instalaciones formativas de Ferrol Cedida

Un grupo de profesores procedentes de Mozambique están recibiendo formación especializada en la Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol en el marco del Programa de Reforzo das Capacidades Profesionais do Sector Marítimo-Pesqueiro.

Llegaron a la ciudad naval gracias a la Alianza Público-Privada para o Desenvolvemento de la que forma parte, entre otros organismos, la Consellería do Mar, buscando mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de los profesionales africanos que, en las instalaciones de Serantes, están realizando Formación Básica en Seguridade Marítima, Avanzado de Loita Contra Incendios y Embarcacións de Supervivencia e Botes de Rescate Non Rápidos, además del curso IMO 6.09 de Formación para Instrutores que imparte la Universidade de A Coruña, explican desde la Xunta.

La titular de la cartera autonómica, Marta Villaverde, visitó este jueves a los docentes desplazados a Ferrol, destacando una colaboración que contribuye “al desenvolvemento sostible do sector mozambicano a través da formación, a transferencia de coñecemento e a creación de oportunidades profesionais para a mocidade”. Esta segunda fase de la Alianza cuenta con un presupuesto de 346.210 euros, indica la Consellería do Mar.