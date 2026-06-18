Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Docentes de Mozambique se forman en la Escola Náutico-Pesqueira de la ciudad naval

Recibieron este jueves la visita de la conselleira do Mar

Redacción
18/06/2026 22:27
Villaverde, ayer, durante su visita a las instalaciones formativas de Ferrol
Villaverde, este jueves, durante su visita a las instalaciones formativas de Ferrol
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un grupo de profesores procedentes de Mozambique están recibiendo formación especializada en la Escola Náutico-Pesqueira de Ferrol en el marco del Programa de Reforzo das Capacidades Profesionais do Sector Marítimo-Pesqueiro. 

Llegaron a la ciudad naval gracias a la Alianza Público-Privada para o Desenvolvemento de la que forma parte, entre otros organismos, la Consellería do Mar, buscando mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de los profesionales africanos que, en las instalaciones de Serantes, están realizando Formación Básica en Seguridade Marítima, Avanzado de Loita Contra Incendios y Embarcacións de Supervivencia e Botes de Rescate Non Rápidos, además del curso IMO 6.09 de Formación para Instrutores que imparte la Universidade de A Coruña, explican desde la Xunta. 

La titular de la cartera autonómica, Marta Villaverde, visitó este jueves a los docentes desplazados a Ferrol, destacando una colaboración que contribuye “al desenvolvemento sostible do sector mozambicano a través da formación, a transferencia de coñecemento e a creación de oportunidades profesionais para a mocidade”. Esta segunda fase de la Alianza cuenta con un presupuesto de 346.210 euros, indica la Consellería do Mar. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620