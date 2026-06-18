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Diario de Ferrol

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Ferrol

Detenido en Ferrol el agresor que cortó la oreja a un vecino de A Capela en Fene

El hombre, en paradero desconocido desde entonces, fue localizado en el barrio de Caranza

Redacción
18/06/2026 21:42
Hombre enloquecido deambula por Sillobre con una gran hoz
El hombre deambulaba por Sillobre con una gran hoz
Cedida
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La Guardia Civil detuvo en Ferrol al presunto autor de la agresión en Fene, el pasado 1 de junio, que dejó sin parte de una oreja a un vecino de A Capela tras utilizar para ello una hoz.

A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía

Policía Nacional y Local buscan a un ‘okupa’ que le cortó la oreja a otro hombre en Sillobre

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El arresto se produjo en una vivienda de las conocidas como casas de Bazán, en el barrio ferrolano de Caranza, después de que el sospechoso estuviese en paradero desconocido desde que se produjeron los hechos en la parroquia fenesa de Sillobre.

Según el atestado, el ahora detenido también agredió a su propia esposa rompiendo la ventanilla del vehículo en el que ambos viajaban, causándole heridas con los cristales.

El detenido pasará en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Ferrol.

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