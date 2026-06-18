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Ferrol

Cinco promociones del Campus Industrial celebran este viernes sus actos de graduación

Serán en el Salón de Actos y en el Auditorio de Ferrol

Redacción
18/06/2026 22:17
Imagen de archivo de una graduación de Enfermaría
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Jorge Meis
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Son un total de cinco las promociones del Campus Industrial de Ferrol que celebrarán este viernes 19 sus graduaciones en dos escenarios: el Salón de Actos Concepción Arenal de las instalaciones universitarias y el Auditorio municipal, ubicado en Caranza. 

En el primero, a las 18.00 horas, culminarán su etapa la cuarta “remesa” de graduados en Xestión Dixital de Información e Documentación y la undécima del máster en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas, ambos títulos impartidos en la Facultad de Humanidades e Documentación, presidiendo la ceremonia el vicedecano del centro, Javier Ruiz Astiz. 

En el segundo caso, desde las 18.30 horas, la vicerrectora Ana Ares será la máxima autoridad en la celebración del acto de graduación de la decimosexta promoción del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, la decimoséptima del máster en Xestión e Dirección Laboral y la decimoquinta de la maestría en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

Se trata de titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias do Traballo. Estarán presentes su decano, Moisés Alberto García, y la vicepresidenta segunda del Colexio de Graduados Sociais da Coruña, Noelia Tomé, entre otros. 

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