Caos en la centralita del Marcide: "Te dicen que llames el día de la consulta para ver si se cancela por la huelga pero nadie contesta"

Desde enero se han suspendido más de 15.000 actos asistenciales por la huelga contra el Estatuto Marco Jorge Meis

La huelga contra el Estatuto Marco sigue causando numerosas molestias a la población adscrita al Área Sanitaria de Ferrol. Mucha gente debe desplazarse al Marcide ante la imposibilidad de saber, vía telefónica, si su cita se ha pospuesto o no.

“Llevamos un tiempo pendientes de varias citas pedidas desde Urología, con carácter de urgencia, para mi marido, que tiene una gran dependencia. Nos costó varios meses que nos realizaran las analíticas y ecografías solicitadas y, cuando al fin nos salta la cita con el urólogo, al que se supone habríamos de volver a ver en menos de tres semanas, nos la cancelan”, lamenta Josefa Ares, una septuagenaria de Fene.

Lo peor de la situación, apunta, “es que en la tarjeta sanitaria nos aparecía una cita pero no con quien, así que llamé a la centralita para ver si me podían informar, entonces, muy amablemente, me confirmaron que era con el urólogo pero no me pudieron decir si nos atendería o no el miércoles (día 17) por causa de la huelga, así que me recomendaron que llamara a primera hora de la mañana del mismo día de la consulta, y así hice. Fue imposible contactar, la centralita estaba saturada, repetí llamadas durante casi una hora y media, y mi hija también lo intentó. Finalmente, como ya que se acercaba la hora de nuestra cita, nos tuvimos que venir con mi marido, que está en silla de ruedas, hasta aquí, al Marcide, con lo que ello conlleva”, lamenta.

Una vez en la consulta ya les informaron que el médico estaba en huelga y que no habría atenciones ese día. De modo que se vieron obligados a desplazarse para nada, movilizando a otros miembros de la familia para que les prestaran ayuda para ir al centro médico.

Hasta la fecha se han suspendido 15.513 consultas, tanto en Atención Primaria como hospitalaria, y 344 cirugías

Esta es solo una de las muchas consecuencias que la huelga está provocando en esta demarcación sanitaria. De hecho, desde el pasado mes de enero hasta mayo se han cancelado 15.513 actos médicos, de los cuales 344 fueron cirugías, 11.429 consultas hospitalarias, 3.014 de atención primaria y 726 pruebas (excluidas las de laboratorio).

El seguimiento de la huelga está alcanzando cotas que rondan el 15% en toda la sanidad gallega.