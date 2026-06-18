35 de los 48 alumnos de Enfermería que terminan su fase formativa en el Marcide, se quedarán trabajando en el Área

Foto de familia con los tutores y estudiantes de Enfermería y Medicina que ayer se despedían en el Marcide Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol despedía ayer a los 48 alumnos de cuarto curso de la Facultade de Enfermería e Podoloxía de la UDC y también a los siete de sexto de Medicina de la USC, que prosiguieron su formación entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. En el caso de Medicina, los alumnos concluyen con esta formación los créditos para la obtención del Título de médico, tras superar los exámenes.

Momentos emotivos durante la despedida al alumnado Jorge Meis

El alumnado de Enfermería adquirió este curso conocimientos en los ámbitos de Primaria como en unidades de críticos y en áreas de materno infantil, realizando además el “Practicum”.

Los tutores destacaron una peculiaridad de esta Área: “hai unha titorización directa e unha formación moi estreita por parte do profesional, facendo todo o que fai el no seu día a día, de feito, moitos deles xa poden quedar traballar, se así o desexan, no servizo que xa coñecen e onde fixeron a súa formación”, algo que imprime “unha maior seguridade para eles e para os pacientes”. De hecho, un total de 35 de los 48 alumnos y alumnas del Grado de Enfermaría quedarán a trabajar en el Área Sanitaria de Ferrol, y los de Medicina iniciarán su fase de residencia.