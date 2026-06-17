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Diario de Ferrol

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Teatro

Xa a venda as entradas para a estrea no teatro Colón da obra ‘Non precisamos perdoar’

A peza que se estreou en Caamouco o pasado mes de marzo chegará á Coruña

Redacción
17/06/2026 20:38
A estrea de 'Non precisamos perdoar' ateigou a Agrupación Instrutiva de Caamouco
A estrea de 'Non precisamos perdoar' ateigou a Agrupación Instrutiva de Caamouco
Cedida
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‘Non precisamos perdoar’ é a obra teatral que se estreou na Agrupación Instrutiva de Caamouco o pasado mes de marzo, gañadora do premio Luísa Villalta 2025, e que chegará ao teatro Colón da Coruña o próximo xoves 30 de xullo, ás 21.00 horas. Esta peza, que toma como punto de referencia a existencia do Patronato de Protección a la Mujer, sen pretensión histórica, conta coa música orixinal de Barahúnda e xa ten as entradas anticipadas á venda.

Eugenia Sanmartín e Ángel Simón asinan a dramaturxia e a dirección desta produción, Helga Méndez o espazo escénico e a iluminación As Dúas e Punto.

Con Cristina Moreira, Sonia Ruiz Parra e Ángel Simón en escena, a peza pretende servir de espello para o maltrato brutal e absurdo ao que se somete a miles de mulleres, un sistema de represión perpetrado ao longo dos tempos e das xeografías sobre o que, atendendo ao caso da institución do Patronato de Protección a la Mujer, pretende abrirse unha reflexión sobre o posible papel da sociedade para a reparación, unha das tres reclamacións das vítimas ademais do esclarecemento da verdade e da aplicación da xustiza.

A peza conta coa subveción do Instituto de las Mujeres, dependente do Ministerio de Igualdad de España.

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