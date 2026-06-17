Un motorista resulta herido al caer de su motocicleta en la rotonda en la que culmina la avenida de As Pías

Imagen de archivo de una ambulancia del 061 AEIG

Un motorista resultó herido en la tarde de este miércoles tras caer de su motocicleta en la rotonda en la que culmina la avenida de As Pías, en Ferrol.

El suceso se produjo, según el 112, sobre las 18.50 horas, alertando del mismo tanto los propios servicios sanitarios del 061 que se desplazaron hasta el lugar como un particular.

Según la central autonómica, el motorista presentaba rasguños "que non parecían de gravidade". Hasta el punto acudieron, asimismo, Policía Local y Protección Civil. Se dio aviso también a los profesionales de los Bombeiros de Ferrol por una mancha de aceite en la calzada.