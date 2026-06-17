Teima Down y la Diputación unen fuerzas para la inserción

González Formoso y Serantes, este miércoles, durante la firma del convenio Cedida

Tras anunciar el acuerdo a finales del pasado mes de mayo, la Diputación de A Coruña y la entidad Teima Down firmaron este miércoles el convenio mediante el cual el ente provincial financia con 44.568,96 euros el programa de inserción sociolaboral que tiene desplegado la asociación de Ferrolterra.

El presidente del organismo, Valentín González Formoso, y su homóloga en la entidad, Patricia Serantes, rubricaron un documento con el que se financiará el 40% del proyecto, que asciende en su totalidad a 112.051 euros y contribuye a mantener un servicio especializado de formación, orientación, acompañamiento laboral y apoyo a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

“É unha mostra do compromiso da Deputación cunha provincia máis inclusiva, na que todas as persoas teñan oportunidades reais para desenvolver as súas capacidades, tomar decisións sobre a súa vida e participar activamente na sociedade”, valoró Formoso.

El programa trabaja a través de itinerarios personalizados y adaptados a cada persona, incluyendo formación y preparación para afrontar entrevistas de trabajo, así como acompañamiento en todo el proceso.

Asimismo, una parte fundamental se centra en la relación con el tejido empresarial, puesto que desde Teima realizan prospección del mercado laboral, análisis de puestos, identificación y seguimiento en las primeras fases para garantizar la inserción.