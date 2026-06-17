Rey Varela: “A maior parte de ‘Abrir Ferrol ao mar’ estará lista en 2027”
El alcalde destaca la “estabilidade” de su gobierno en el balance de los tres primeros años de mandato
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, atribuyó este miércoles a la “estabilidade” del gobierno que lidera el “impulso imparable” de la ciudad en estos últimos tres años. En el balance del 75% del mandato, el regidor aseguró que han sido “tiempos de logros, pero también de sinsabores”, si bien subrayó por encima de todo la “capacidade de traballo” de su ejecutivo en dos vías: “atender a xestión do día a día e pór en marcha os proxectos transformadores da cidade. Estamos a consolidar as bases do futuro”, dijo, “máis alá da duración deste mandato”.
En cuatro ejes –la gestión municipal, el empleo y el crecimiento económico, la transformación urbana y la atención a las personas– estructuró el alcalde su valoración de las tres cuartas partes de su segundo ciclo al frente del Concello.
Antes, sin embargo, aludió a los ocho años de ejecutivos que mediaron entre su primer mandato y este. “Oito anos que se pasaron falando”, como los calificó. Así, se refirió a los 50 servicios sin contrato que se encontró en junio de 2023, a los “proxectos con licenzas bloqueadas”, a los 32 millones anuales en reconocimientos extrajudiciales y “ao desequilibrio de 20 millóns de euros” en las cuentas municipales, además de a la “crítica” situación de Emafesa. “Foron oito anos dunha xestión deficiente”, incidió.
Ante ese panorama opuso de nuevo la “estabilidade” de su ejecutivo, con una mayoría absoluta que le ha permitido desarrollar una serie de proyectos. En primer lugar, habló de la reorganización “da casa”, con el incremento del personal municipal de las 427 personas a las más de 500 que hay actualmente, a la estabilización de más de un centenar de trabajadores y a la aprobación, veinticinco años después, de una RPT.
“Temos unha administración máis moderna”, añadió antes de poner en valor la política de participación a través del Plan de Barrios y las reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos.
Crecimiento
Rey Varela echó mano de los datos para componer la imagen de “crecemento” de la ciudad. “Son tres anos gañando poboación –1.500 persoas, en concreto– e tamén en afiliacións á Seguridade Social”, afirmó. También puso en valor los resultados de la ordenanza que ha permitido agilizar la concesión de licencias de obra, incrementándolas “nun 42%”, entre ellas la de la Fábrica Digital de Bloques, y el hecho de “dispoñer dun orzamento cada ano co que poder plasmar o noso plan estratéxico”.
En ese programa, la transformación urbana es un elemento central, dijo Rey Varela. Habló del avance del proyecto estrella, ‘Abrir Ferrol al mar’, una actuación de 11 millones de euros que “estará finalizada na súa maior parte –incluyendo las tres fases– en 2027”.
El convenio con Defensa salió a colación –“fixemos o segundo pagamento e incorporamos ao patrimonio muncipal esas propiedades”–, así como el impulso al saneamiento del rural –“as obras comezarán este verán”– y las demandas al Gobierno central de la estación intermodal y la modernización del ferrocarril.
Entre las inversiones más destacadas de estos tres años, el primer edil hizo hincapié en las que son consecuencia de la firma con la Consellería de Vivenda de un convenio para la regeneración urbana de 12 millones.
“Temos en marcha 19 actuacións neste momento”, recordó Rey Varela, que recalcó que, por primera vez en mucho tiempo, “incrementamos notablemente o noso patrimonio municipal: os terreos para o campo de fútbol, o local social e o centro de saúde en San Xoán, para a ampliación do IES Ferrol Vello –con zona verde e aparcamento disuasorio–, un novo local para a AVV Ultramar e o edificio para o futuro Museo do Modernismo”.
“Atención ás persoas”
La cuarta pata de la acción del gobierno local es, explicó el regidor, la atención a las personas, capítulo en el que incluyó el aumento de la longitud del carril-bici en un 32% o de las sendas verdes en un 15%, una dinámica que no es incompatible, dijo, “co aumento das prazas de estacionamento”.
Además, el alcalde mostró su satisfacción por el incremento, hasta los 10,5 millones, de la asignación al Servizo de Axuda no Fogar, cuya lista de espera se redujo, precisó, en un 50%.
También anunció que, “cumprindo co que dixemos ao principio do mandato, volveremos abrir os comedores sénior, tras sometelos a reformas” y puso de relieve el aumento de la cuantía de las becas de comedores un 65%, de las ayudas escolares un 21% y de las de emergencia en un 200%, “pasando dos 200.000 euros aos 600.000”. “Estamos no presente e no futuro”, concluyó Rey Varela. “Queda moito por facer, pero este goberno seguirá a traballar con toda a ilusión”.
Iniciativas
“Ogallá poidamos modernizar o estaleiro con dous novos diques”
En su balance de lo que va de mandato, Rey Varela incorporó las demandas al Gobierno central. Por una parte, expresó su deseo de que el astillero siga modernizándose con dos nuevos diques –el cubierto y otro para Carenas–, así como el impulso a la estación intermodal. “Somos a última das sete cidades”, lamentó, “e nós non queremos máis, pero tampouco menos que os demais”.
“Facemos os mellores barcos e agora tamén faremos coches”
El proyecto de SAIC para Ferrol y As Pontes también estuvo presente en el discurso del alcalde, que resaltó las cifras más relevantes –2.000 empleos y 200 millones de inversión– de una iniciativa que ejemplifica “a diversificación da que tanto tempo levamos falando”. “Marcará un fito para Ferrol; levamos 300 anos facendo os mellores barcos e agora faremos tamén coches”.
“En breve poremos en marcha a humanización da praza do Inferniño”
Además de lo hecho, el regidor hizo algún anuncio. Uno de ellos fue la “próxima” actuación en la plaza de O Inferniño. En ella ya está a disposición de la ciudadanía el primer parque infantil cubierto, pero esto es solo una parte de una intervención mucho más amplia. “Proximamente procederemos á súa humanización”, dijo tras poner como ejemplo la que se está desarrollando en la plaza Rosalía.
“Impulsaremos un novo plan de aglomerados máis ambicioso”
“Consciente”, reconoció, de que el mantenimiento de calles y aceras es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, Rey Varela avanzó la realización de un nuevo plan de aglomerados en esta última fase del mandato, en la que además se comenzarán a notar las “melloras” que incluye el nuevo contrato del servicio de recogida de basura y limpieza viaria.