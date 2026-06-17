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Ferrol

Reina denuncia “un novo atraso” en las obras de la envolvente del centro cívico de Caranza

El edil remite a un informe del Servizo de Contratación que señala que hay aspectos “non suficientemente xustificados”

Redacción
17/06/2026 12:15
Imagen de archivo de Reina dando una rueda de prensa
Imagen de archivo de Reina dando una rueda de prensa
Emilio Cortizas
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El concejal del grupo municipal del PSdeG-PSOE Julián Reina considera “un novo fracaso na xestión do goberno local” el hecho de que se haya confirmado “un importante atraso” en las obras de reparación de la envolvente del centro cívico de Caranza, acusando directamente al alcalde de “volver ocultar á cidadanía a realidade duns traballos que tiñan que estar listos este mes e cuxo prazo tivo que ser ampliado oficialmente ata o 31 de agosto”. 

“Ferrol non pode permitir que o alcalde, coas súas continuas ausencias, teña condenada a esta cidade a que a goberne a inercia”, apuntó el edil socialista, que asegura que esta situación es “reflexo dun goberno esgotado e sen dirección, máis preocupado pola propaganda que por solucionar os problemas reais dos veciños e veciñas”. 

La intervención de la envolvente del centro cívico de Caranza se adjudicó en noviembre del año pasado por cerca de medio millón de euros y un plazo de seis meses. Reina censura que durante los primeros meses “o ritmo de execución material chegou a ser do 0%”. 

Informe

El edil remite a un informe del Servizo de Contratación que señala que hay aspectos “non suficientemente xustificados” del expediente, como que no se suspendiese el contrato cuando el avance de las obras al principio era tan bajo o que no se aclarase “a relación entre o prazo no que estivo interrompida e o tempo total de ampliación solicitado”, de unas diez semanas. Por ello, Julián Reina critica que “se intentase ocultar esta información” y afirma que con situaciones como la de esta obra “demóstrase que o goberno local non supervisa os contratos públicos”. 

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