Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Proyectos para aprender del pasado, vivir el presente y tener un futuro ligado al mar en Ferrolterra

El GALP Golfo Ártabro Norte exhibió este martes la diversificación intergeneracional del sector marítimo

Marta Corral
Marta Corral
17/06/2026 12:30
jornadas GALP centro cívico Canido
El centro cívico de Canido acogió este martes la presentación de cuatro de los proyectos en los que participa el GALP
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

“O futuro do sector do mar no Ártabro Norte” fue el título de las jornadas que este martes se celebraron en el centro cívico de Canido promovidas por el Grupo de Acción Local del sector Pesquero (GALP) Golfo Ártabro Norte, una cita que sirvió para hacer balance de los proyectos ejecutados con la ayuda de esta entidad colaboradora de la Consellería do Mar y presentar cuatro de ellos, en los participaron tanto emprendedores como el Concello ferrolano y la Cofradía de Pescadores de la ciudad naval. 

El organismo ha contribuido a poner en marcha 134 iniciativas desde 2016 en el marco de los fondos europeos Sefer (2014-2020) –con una ejecución de un 88,5%– agrupa a 44 entes de diez municipios, ocho de ellos de Ferrolterra, y a seis pósitos. No obstante, su gerente, Tamara Tilve, insistió en que el GALP es más que un mero intermediario entre instituciones o empresas que deseen captar financiación. 

Así, en el marco de la conocida como “Prioridad 3” –la economía azul sostenible y el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas– recuperan la memoria de las rías, sostienen y diversifican la actividad consolidada y abren nuevas vías de negocio que miren al mar. 

En este contexto, para poner rostro a cuatro de los proyectos realizados gracias al GALP, el teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, presentó la iniciativa ‘Nós Mariñeiros’, mientras que la secretaria del pósito ferrolano, Paz González, habló sobre su nueva aula de formación y la pescadería ‘A túa lonxa’

También contaron sus experiencias dos emprendedores, Tomás Rodríguez, de Oxóco Atlántico —que ofreció una degustación de su chocolate y su empanada, ambos con algas—, y Pablo Sande, un joven que con solo 21 años proyectó un taller náutico móvil

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620