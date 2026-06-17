Proyectos para aprender del pasado, vivir el presente y tener un futuro ligado al mar en Ferrolterra

El centro cívico de Canido acogió este martes la presentación de cuatro de los proyectos en los que participa el GALP Jorge Meis

“O futuro do sector do mar no Ártabro Norte” fue el título de las jornadas que este martes se celebraron en el centro cívico de Canido promovidas por el Grupo de Acción Local del sector Pesquero (GALP) Golfo Ártabro Norte, una cita que sirvió para hacer balance de los proyectos ejecutados con la ayuda de esta entidad colaboradora de la Consellería do Mar y presentar cuatro de ellos, en los participaron tanto emprendedores como el Concello ferrolano y la Cofradía de Pescadores de la ciudad naval.

El organismo ha contribuido a poner en marcha 134 iniciativas desde 2016 en el marco de los fondos europeos Sefer (2014-2020) –con una ejecución de un 88,5%– agrupa a 44 entes de diez municipios, ocho de ellos de Ferrolterra, y a seis pósitos. No obstante, su gerente, Tamara Tilve, insistió en que el GALP es más que un mero intermediario entre instituciones o empresas que deseen captar financiación.

Así, en el marco de la conocida como “Prioridad 3” –la economía azul sostenible y el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas– recuperan la memoria de las rías, sostienen y diversifican la actividad consolidada y abren nuevas vías de negocio que miren al mar.

En este contexto, para poner rostro a cuatro de los proyectos realizados gracias al GALP, el teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, presentó la iniciativa ‘Nós Mariñeiros’, mientras que la secretaria del pósito ferrolano, Paz González, habló sobre su nueva aula de formación y la pescadería ‘A túa lonxa’.

También contaron sus experiencias dos emprendedores, Tomás Rodríguez, de Oxóco Atlántico —que ofreció una degustación de su chocolate y su empanada, ambos con algas—, y Pablo Sande, un joven que con solo 21 años proyectó un taller náutico móvil.