Pánico en Esteiro por una explosión que resultó ser de artificio

Despliegue policial en la zona en la tarde de este miércoles después de la explosión Cedida

Susto monumental en el ferrolano barrio de Esteiro en la tarde de este miércoles, en torno a las 20.00 horas, cuando los viandantes y la clientela que estaba en la terraza de la cafetería Golden, en el cruce de la avenida con Españoleto, sintieron una fuerte explosión que, según testigos presenciales, "pensamos que había sido una bomba".

El artefacto, que finalmente resultó ser de artificio, fue arrojado, presuntamente, por un hombre que se encontraba sentado en una de las mesas, llegando incluso a herir levemente en la pierna a otro varón que se encontraba allí y a un segundo, que presentó un fuerte zumbido en los oídos y dolor de cabeza a causa del estruendo.

En el relato de las mismas fuentes, el individuo que habría tirado el petardo, fue reprendido por los trabajadores del local de hostelería, llegándose a encarar a ellos, por lo que llamaron a la Policía. Hasta el lugar, donde se había agolpado mucha más gente inquieta por lo ocurrido, acudieron varias patrullas de la Local y la Nacional.

El individuo abandonó la zona, confirman desde el Concello de Ferrol, pero los agentes de la Comisaría Ferrol-Narón lo tenían identificado y habrían iniciado su búsqueda. Por otra parte, el cliente que presentaba daños auditivos fue trasladado al hospital Arquitecto Marcide.