Nuria Mahía recibirá en el Auditorio de Ferrol el premio Cipriano Dobarro 2026

La galardonada recibirá el premio durante el acto de graduación Cedida

La aresana Nuria Mahía Escudero, alumna de 4º curso del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos en el Campus Industrial de Ferrol, acaba de ser designada ganadora del Premio Cipriano Dobarro 2026, un galardón que rinde homenaje al que fue director durante 30 años de la entonces denominada Escola de Relacións Laborais, además de ser artífice de su integración, en el 2000, en la UDC.

Este viernes 19 se celebrará la entrega del premio, que consiste en un diploma acreditativo y un cheque por valor de 600 euros, en el Auditorio de Ferrol, a partir de las 18.30 horas, durante el acto de graduación de su titulación, así como de los másteres en Xestión e Dirección Laboral y en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns.

Para poder concurrir al premio Nuria Mahía, como cualquier candidato o candidata, tuvo que contar con el aval de 15 personas directamente vinculadas con la Facultade de Ciencias do Traballo, el centro donde se imparte su carrera. Tal y como se especifica en las bases, el jurado valoró el expediente académico, el carácter solidario demostrado y el compromiso tanto con su centro como con la universidad.

El premio Cipriano Dobarro se dirige exclusivamente a alumnado de 3º y 4º del grado en Relacións Laborais e RRHH.