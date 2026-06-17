Los sindicatos aceptan una mediación propuesta por la patronal del metal de A Coruña

Manifestación del metal, este martes Jorge Meis

Los sindicatos de la mesa de negociación del convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña (CIG, CCOO y UGT) han aceptado la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais propuesta este martes por la patronal para avanzar en un acuerdo que hasta el momento no ha sido posible.

"Agora temos que agardar a que nos citen", confirmaba este miércoles el secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG, Serxio Martínez, que añadió que este paso es la "constatación de que a mobilización dá os seus froitos: como as organizacións empresariais son incapaces de desatascar o convenio, a solución que atopan é que interveña unha terceira parte".

Las centrales sindicales hicieron hincapié en la diferencia que hay entre la mediación, que es el procedimiento que se abre, y el arbitraje. El dictamen que redacte el Consello Galego de Relacións Laborais no es vinculante y no obliga a las partes, manifestó el represente de CCOO, Manuel Vázquez. "Seguramente será un inspector de Traballo", añadió el portavoz de la CIG, "que intenta que as partes nos movamos para chegar a un acordo, pero non implica que teñamos que aceptar", si bien recordó que "os últimos convenios acabaron de asinarse así". "Imos con todo o ánimo de chegar a un acordo, como fomos a todas as reunións anteriores", subrayó, si bien advirtió de que "non por ir a unha mediación ímonos descabalgar dos aspectos substanciais deste convenio; hai algunhas que son irrenunciables".

Esas líneas rojas, detalló Fernando López, de UGT, afectan a los incrementos salariales (un 13% en tres años), la vigencia del acuerdo (tres o cuatro años, a lo sumo), cambios en el régimen de los fijos-discontinuos y los límites a la subcontratación.

La octava jornada de huelga en el sector mantuvo las cifras de seguimiento de los paros anteriores, con la actividad de las compañías auxiliares totalmente paralizada en el interior del astillero y con un amplio seguimiento en las empresas que trabajan en los polígonos. "Os traballadores e traballadoras están respondendo moi ben", apuntó Manuel Vázquez, de CCOO, "e aínda que o desgaste económico está aí, pero estamos pelexando por un acordo de tres ou catro anos que mellore as condicións".

El otro frente abierto del sector es el denominado "plus de estaleiro" para el personal de la industria colaboradora que realice sus funciones en el interior de la factoría. Como se recordará, este complemento está incluido en el convenio provincial como disposición adicional y solo rige en determinados casos. El pasado mes de diciembre, los sindicatos entregaron al empresariado del naval en la zona un documento para su negociación. Mañana jueves, las partes, a instancias de Navantia, que medió para que pudiera tener lugar el encuentro, se reunirán para abordarlo. "Hai que deixar claro", dijo Serxio Martínez, "que non ten nada que ver coa negociación do convenio, pois afecta exclusivamente á ría de Ferrol, e leva outro ritmo. Imos ver como se desenvolve, pero sempre tendo en conta que unha vez se chega a un acordo inclúese no convenio".