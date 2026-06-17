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Música

La noche del viernes en la Urania empieza con Marián y se cierra con Rebels Sound System

Una de las voces más prometedoras del pop gallego inaugura una agenda musical que continúa pasada la medianoche a ritmo de reggae

Redacción
17/06/2026 20:58
La noche de mañana en la Urania empieza con la voz de Marián y se cierra con Rebels Sound System
La noche de mañana en la Urania empieza con la voz de Marián y se cierra con Rebels Sound System
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La sala Urania acogerá este viernes 19 dos eventos en una misma noche, que empezará a las 22.30 horas con el concierto de una de las voces más prometedoras del panorama pop gallego. 

Se trata de Marián, que presentará su álbum debut ‘Esperta, muller salvaxe’ antes de celebrar, a partir de las 00.30 horas y con entrada libre, el décimo aniversario de Rebels Sound System, el proyecto ferrolano con raíces asentadas en el reggae que nació en una noche de San Juan en Esteiro.

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