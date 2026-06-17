Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol celebra el Mundial con una quedada en el Cantón para cambiar cromos

Los participantes podrán entrar en el sorteo de dos camisetas de la selección española y dos balones oficiales

Redacción
17/06/2026 18:30
palco musica canton
El intercambio de cromos será el viewrnes y sábado en el Palco de la Música
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México ha llevado al área de Xuventude del Concello, que dirige Arán López, a desempolvar la costumbre de cambiar cromos, que ha tenido ya éxito en otras iniciativas puntuales como la Semana Santa.

La idea es hacer una 'quedada' para cambiar cromos del álbum oficial de este evento deportivo, abierto a la ciudadanía de todas las edades y que tendrá como escenario el próximo viernes 19 el Palco de la Música del Cantón, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado 20, desde las 11.30 a las 13.30 horas.

El área de Xuventude pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de estrechar lazos no solo entre los jóvenes, sino entre diferentes generaciones, ya que en la actualidad el coleccionismo de cromos engloba edades muy diferentes, explica el edil Arán López. 

Quienes acudan a esta actividad podrán, además, participar en el sorteo de dos camisetas de la Selección Española de Fútbol y dos balones oficiales del Mundial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620