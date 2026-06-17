Ferrol celebra el Mundial con una quedada en el Cantón para cambiar cromos

El intercambio de cromos será el viewrnes y sábado en el Palco de la Música Daniel Alexandre

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México ha llevado al área de Xuventude del Concello, que dirige Arán López, a desempolvar la costumbre de cambiar cromos, que ha tenido ya éxito en otras iniciativas puntuales como la Semana Santa.

La idea es hacer una 'quedada' para cambiar cromos del álbum oficial de este evento deportivo, abierto a la ciudadanía de todas las edades y que tendrá como escenario el próximo viernes 19 el Palco de la Música del Cantón, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado 20, desde las 11.30 a las 13.30 horas.

El área de Xuventude pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de estrechar lazos no solo entre los jóvenes, sino entre diferentes generaciones, ya que en la actualidad el coleccionismo de cromos engloba edades muy diferentes, explica el edil Arán López.

Quienes acudan a esta actividad podrán, además, participar en el sorteo de dos camisetas de la Selección Española de Fútbol y dos balones oficiales del Mundial.