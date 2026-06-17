Exdirectores del CIFP Ferrolterra: “O logro foi sacarnos de enriba a incomprensión da sociedade que vía na FP un fracaso”

Mesa redonda con los antiguos responsables y el actual director Jorge Meis

Esteban Sanesteban, Eugenia Lorenzo, José María Orbaneja, Guillermo Ferrández y Enrique Pazo expusieron en su mesa los hitos de sus respectivas etapas al frente del centro desde los años 90, un tiempo caracterizado por múltiples cambios legislativos. Sanesteban apuntó que uno de los retos más intensos fue el contacto con el mundo empresarial y las iniciativas que se desarrollaron para avanzar en esa relación, pero también la aplicación de la Logse y la implantación de la llamada FCT –Formación en Centros de Traballo– que ahondó en esa vía.

Para Eugenia Lorenzo, el cambio en la ley de educación en los 90 supuso una verdadera reorientación de las instalaciones, que integraron la enseñanza media y que supuso “abrir en canal o centro”. José María Orbaneja, por su parte, hizo hincapié en el cambio tecnológico, “adaptado ás demandas da empresa”, apuntó, una colaboración que se extendió, por ejemplo, a las escuelas de especialidades de la Armada. Además, puso en valor toda la actividad lúdica y cultural que se impulsó con la organización de exposiciones de escultura, por ejemplo.

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Guillermo Ferrández fue el director entre 2004 y 2008. En su intervención confirmó que el vínculo con la empresa fue in crescendo con el paso de los años, pero, sobre todo, llamó la atención sobre el esfuerzo colectivo que supuso “sacarnos de enriba a incomprensión da sociedade que vía na FP un fracaso. Hoxe estamos moi orgullosos, cunha FP cada vez máis demandada”.

Por último, Enrique Pazo, responsable del centro desde 2008, reconoció los nervios y la preocupación con la que se vivió el tránsito de IES a CIFP por la “marcha de moito alumnado”, si bien explicó que ese cambio “foi o mellor que nos puido pasar”. “A clave para min é non poñer cambadelas á xente que traballa”, finalizó.