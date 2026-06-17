Un total de 24 empresas, entidades y particulares recibieron este mi\u00e9rcoles de la mano del alcalde, Jos\u00e9 Manuel Rey, los premios Sicted de calidad tur\u00edstica, que promueve el Instituto de Turismo de Espa\u00f1a y la Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Municipios y provincias. El regidor felicit\u00f3 a los premiados, que en esta ocasi\u00f3n fueron los establecimientos A Vaca, Caf\u00e9 Vanessa, Casa Juan, Central Librera Real, Doni\u00f1os Para\u00edso, peluquer\u00eda Sabi, restaurante A Maruxaina, Anfitrioners, Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, Autos Camilo, Boss Ferrol, Centro BTT Esmelle, Fundaci\u00f3n Exponav, Jorge Severo Medina (gu\u00eda de turismo), O Bacori\u00f1o, Oficina de Turismo de Atenci\u00f3n ao Peregrino, \u00d3scar Rodr\u00edguez Formoso (taxista), Secret Galicia, Radio Taxi Ferrol, restaurante O Parrulo, Parador de Turismo de Ferrol, Occidente Dise\u00f1o y Comunicaci\u00f3n, Viajes Galitur y Viajes Paco. El Sicted, Sistema Integral de Calidad Tur\u00edstica en Destinos, es un proyecto de mejora continua que tiene como objetivo garantizar una experiencia tur\u00edstica de calidad a los visitantes. Recibir este premio es el resultado de un \u201ctraballo diario, dun esforzo constante por ofrecer servizos de maior calidade e da adaptaci\u00f3n \u00e1s novas demandas dos consumidores\u201d, destac\u00f3 el alcalde. Rey Varela subray\u00f3 que el verdadero reto es ofrecer experiencias memorables y una atenci\u00f3n que consiga que quien llega a Ferrol quiera volver a visitar la ciudad. Por su parte, la concejala de Turismo, Maica Garc\u00eda, record\u00f3 que estos premios dan cuenta, dijo a los galardonados, de que \u201centendedes a calidade non como unha meta, sen\u00f3n como un cami\u00f1o de mellora permanente\u201d y agradeci\u00f3 el compromiso por hacer este destino cada d\u00eda \u201cm\u00e1is competitivo, atractivo e acolledor\u201d.