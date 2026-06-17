En marcha el programa de conciertos de calle frente a la Escola da Vaca de Ferrol

Escola da Vaca comeza o concerto de fin de curso de canto con Bea Rivas Jorge Meis

Los conciertos de fin de curso que propone la Escola da Vaca ya están en marcha tras estrenarse ayer con la actuación del alumnado de canto con Bea Rivas, que repetirá el jueves 18. El programa se desarrolla durante un total de cinco jornadas, empezando siempre a las 17.00 horas en frente del centro (localizado en la calle Dolores 81) y este miércoles 17 será el turno de la muestra de aprendices de piano, con el profesor Hugo Martínez, y también de los cantos de taberna, que en este caso comenzarán a las 19.30.

Después de la nueva exhibición con Bea Rivas de mañana, habrá que esperar al próximo jueves 25 para volver a disfrutar del talento del alumnado de piano, por un lado con Hugo Martínez y por otro acompañado de los de canto con Silvia Melon. En esta misma tarde, actuarán además los grupos de infantil y canto con Elena Rivas, esta última disciplina también con Noelia Santos, y violín con Ana García.

Para terminar este programa de actuaciones de fin de curso al aire libre, el lunes 29 resonará en la calle Dolores el sonido de los aprendices de percusión, con Bruno Castro Prunen; de guitarra, de mano de Román Verdeal, y los matriculados en combos, de nuevo con Hugo Martínez.