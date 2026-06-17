Empresarios sobre el CIFP Ferrolterra: “Con centros como este y nuestra tradición industrial, estamos preparados para todo”

Rico, Dobarro y Franco durante su intervención Jorge Meis

Las empresas son claves en un centro referencial de FP Dual. Navantia ha sido parte de ese proceso y el responsable de Producción del astillero ferrolano, Raúl Rico, explicó que desde unos inicios en los que la relación fue “más puntual”, en estos momentos la “colaboración ya es estratégica para nosotros”.

Además, resaltó la “empleabilidad absoluta e inmediata” de los programas duales y destacó como cualidades no solo las capacidades técnicas adquiridas, sino también las habilidades en áreas como la digitalización y otras de carácter más transversal, como el trabajo en equipo.

El presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, subrayó el “cambio muy positivo” en la FP, la colaboración cada vez mayor con el sector privado y el esfuerzo por la “dignificación de esta modalidad”. El abogado se refirió al proyecto de SAIC y aseguró que “estamos tan preparados como cualquier otra comarca” y, aunque admitió que va a acarrear “desafíos”, afirmó que “gracias a la labor de centros como este y a la tradición industrial de la comarca, seremos capaces de dar respuesta a todo lo que venga”.

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Por último, José Ramón Franco, fundador del grupo Intaf, repasó su vinculación con el centro, primero como alumno y después como una de las firmas que con más interés ha colaborado en la modalidad de FP Dual. “Para min, entrar naqueles talleres foi un abrirme os ollos, con medios que non tiñan as empresas da comarca: o centro estaba feito a imaxe e semellanza da escola de aprendices e iso supoñía unha vantaxe moi importante”.

Franco también aludió al prestigio que ha adquirido con los años la Formación Profesional y animó a las partes a profundizar en la relación con el mundo empresarial para seguir progresando.