El Polo Creativo de la antigua casa del conserje del IES de Catabois, núcleo de saberes

A delegada Territorial da Xunta en Ferrol visita o IES Catabois Emilio Cortizas

El Polo Creativo del IES de Catabois, localizado en el edificio que antiguamente fue la casa del conserje, recibió ayer la visita de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que pudo conocer el trabajo desarrollado por el alumnado de la ESO.

La sede del programa de innovación educativa Polos Creativos, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación, sirve a este centro ferrolano para llevar a cabo los proyectos competenciales del alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO, donde trabajan en disciplinas tan distintas como las artes escénicas y la internacionalización, siendo este último aspecto clave para el IES de Catabois, que está reconocido como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.

La delegada territorial fue recibida por estudiantado y profesorado, felicitando a ambos y valorando de los profesionales su implicación en esta “nova forma de aprender que chega coa implementación dos Polos”, una iniciativa que se basa en la adopción de una visión global que integra el conocimiento acerca de retos tecnológicos y digitales en todos los campos del saber, desde las humanidades hasta las ciencias naturales.

Así, en este espacio, que en el caso del IES de Catabois fue inaugurado tras una reforma que contó con una inversión de la Xunta de 48.400 euros, el alumnado puede investigar, trabajar cuestiones diversas de manera colaborativa y poner en práctica las destrezas aprendidas en las distintas materias.