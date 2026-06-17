El personal civil de Defensa en Ferrol pide "el mismo trato" que a los militares

Manifestación del personal civil, este miércoles Jorge Meis

Las fuerzas sindicales más representativas del colectivo de trabajadores y trabajadoras civiles que trabajan para el Ministerio de Defensa volvió a movilizarse este miércoles para pedir “o mesmo trato que se lle deu aos nosos compañeiros militares” con la subida salarial de 2025.

Así, reclaman un complemento consolidable de 2.800 euros brutos al año con las correspondientes actualizaciones de los dos últimos ejercicios (2025 y 2026).

Desde la parte social se recuerda que "en muchos casos" los sueldos netos del personal civil están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.