Desarticulan en la zona del Ensanche de Ferrol un punto de venta de hachís y marihuana 

La investigación, denominada "Manantial", se inició el año pasado PN

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón procedieron a la detención de cuatro personas por un delito de tráfico de estupefacientes.

La investigación, bautizada como 'Manantial', desembocó en la entrada y registro en un local del Ensanche de Ferrol, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número tres, donde, bajo la apariencia de una asociación cannábica, se distribuían sustancias estupefacientes a los clientes que se personaban en el local.

La investigación data ya del año 2025, a raíz de una denuncia recibida a través de la web de la Policía Nacional, en la que daban cuenta de la existencia de este punto negro de venta y se hablaba de 'inseguridad ciudadana' en el barrio.

Los miembros del grupo de estupefacientes de la brigada local de la policía judicial de Ferrol-Narón establecieron un dispositivo que confirmó la existencia de este punto de venta, al que acudían diariamente gran número de personas para adquirir hachís y marihuana.

Durante la investigación, en colaboración con el grupo operativo de respuesta de la brigada local de seguridad ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional y de dotaciones de la Policía Local de Ferrol, se realizaron varias actas de droga a clientes del establecimiento.

En el registro se intervinieron tres kilos de hachís, 600 gramos de marihuana y 15 gramos de BHO (Butane Hash Oil), un concentrado de cannabis obtenido mediante la extracción con gas butano, que consigue una gran concentración de THC.