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Ferrol

CCOO critica el plan industrial de Navantia por exigir sacrificios a la plantilla

Reclama un "rejuvenecimiento" del cuadro de personal

Redacción
17/06/2026 21:27
Manifestacion 1 de Mayo CCOO
Delegados de CCOO en el Primero de Mayo
Martín Barreiro
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CCOO de Navantia considera que el plan estratégico 2026-2029 es una “cortina de humo” que repite una “fórmula ya conocida de grandes anuncios, objetivos inflados y mucha propaganda”, pero, sobre todo, que sitúa a la plantilla “en el centro de los sacrificios”.

El sindicato agradece que el documento reconozca “problemas estructurales” como la subactividad, la dependencia de las decisiones políticas, los elevados costes en la organización de la empresa sin beneficio económico o la ausencia de una planificación industrial estable, pero señala que el diagnóstico “no basta” si las soluciones pasan por “ajustes organizativos”, “flexibilidad laboral” y “reordenación de la plantilla”, es decir, apunta el sindicato, “por trasladar y aumentar la presión a las personas trabajadoras”.

En ese sentido, CCOO le exige a la SEPI que “garantice la naturaleza 100% pública de Navantia”, así como el rejuvenecimiento de la plantilla, aumentando la contratación de personal propio, y una “claridad en las inversiones, garantizando presupuestos firmes para una modernización que garantice la competitividad de los astilleros públicos”. Por último, censura que no haya “voluntad real de negociar el plan”

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