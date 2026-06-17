Asturias digitaliza la documentación sobre la represión franquista del Archivo Militar de Ferrol

Ovidio Zapico, en el centro, el pasado martes en el Aimnor Principado de Asturias

La digitalización del denominado Fondo Asturias, un conjunto de aproximadamente tres millones de páginas con documentación procedente de los juzgados del Principado sobre las personas represaliadas entre 1934 y 1965, avanza a buen ritmo. Así lo pudo comprobar el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, en su visita a las instalaciones del Archivo Intermedio Militar del Noroeste, donde se custodia esa documentación.

Acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, Zapico conoció el trabajo que está desarrollando in situ el personal contratado por la empresa pública Serpa desde comienzos del año pasado. El director técnico del Archivo, David López-Villalta y los mandos militares –el comandante Isidro Fernández y el coronel Juan Carlos Andrés– acompañaron a la delegación asturiana en su visita al centro. “Me habían dicho que el Archivo de Ferrol era la Capilla Sixtina de la documentación sobre las personas asturianas represaliadas entre 1934 y 1965, y hoy hemos podido comprobar que es así”, aseguró Zapico. Además, quiso poner en valor la colaboración del personal del Archivo Intermedio Militar del Noroeste

Hasta el momento, el equipo –integrado por cuatro documentalistas– ha podido digitalizar más de 550.000 páginas de conjunto que supera los tres millones. Aunque la totalidad del Fondo Asturias está dentro de 1.606 cajas –que ocupan 197 metros lineales de estanterías–, la iniciativa se centra en las 1.240 que atesoran la memoria de la represión en los algo más de treinta años que se analizan. Con todo, más del 90% de los papeles se corresponden con causas instruidas o juzgadas en los años 1937 y 1938, tras la caída de Asturias en manos de los militares sublevados, pues fue ahí donde se desencadenó la maquinaria judicial represiva.

El gobierno de Asturias es pionero en la digitalización sistemática de fondos documentales de la jurisdicción militar vinculados a la memoria democrática. En concreto, este proyecto forma parte del convenio firmado entre la Consejería de Zapico y el Ministerio de Defensa para digitalizar los procedimientos judiciales dependientes del Tribunal Militar Territorial IV.

El ejecutivo asturiano adjudicó en diciembre de 2024 un primer encargo para el estudio preliminar y unas actuaciones iniciales, con una inversión de 124.000 euros. Posteriormente se impulsó una segunda fase para la digitalización integral, por 430.000 euros y con una duración de 20 meses.