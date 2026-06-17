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Ferrol

Abierta la inscripción para la jornada de pesca infantil en Ferrol que organizan el Puerto y Riomar

Hay 40 plazas disponibles y los participantes deberá tener entre 7 y 13 años

Redacción
17/06/2026 12:18
Imagen de la anterior jornada de pesca infantil en Curuxeiras
Imagen de la anterior jornada de pesca infantil en Curuxeiras
Emilio Cortizas
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La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao informa de que este jueves abre el plazo de inscripción para participar en una nueva edición, la novena, de la Jornada de Pesca Infantil que organiza en colaboración con la sociedad de pesca Riomar Ferrol el 4 de julio

Hay 40 plazas disponibles y los participantes deberá tener entre 7 y 13 años, ambos incluidos. Las personas interesadas deberán cubrir un formulario que está alojado en la web del Puerto y enviarlo al correo puertoyciudad@apfsc.es y el día de la jornada deberán estar acompañadas por un adulto.

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