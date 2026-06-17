A "cara oculta" do Ferrol ilustrado sae á luz en Canido na 'Xornada de descolonización e memoria' contra o relato oficial
Neste encontro poñerase o foco na man de obra forzada utilizada no s. XVIII
O centro cívico de Canido será o espazo no que se celebre este xoves 18, a partir das 19.00 horas, a ‘Xornada de descolonización e memoria’ que revisita a historia da cidade de Ferrol dende un punto de vista decolonizador e co obxectivo de afrontar un proceso reparador da mesma. Germán Labrador Méndez, Marcos Abalde, Eliseo Fernández e Celia Fernández serán os encargados de intervir nun encontro que explicita a prohibición de paso aos “publicistas do pasado que secuestraron o relato” e dá a benvida nomeadamente ao historiador Bernardo Máiz.
As catro voces protagonistas seguirán o mesmo número de eixos temáticos incluídos no programa: Esteiro e Subalternidade, Contra o parque temático e a amizade dos museos do esquecemento, A Matriz Extractiva e Antipatrimonio e Acción.
Nesta xuntanza ve a luz o chamado Ferrol Subalterno, que ten o obxectivo de construír unha imaxe da cidade “radicalmente democrática e crítica”, destapando capítulos da súa historia “fronte a unha patrimonialización que quere reducir o noso pasado a un escenario de consumo turístico e ‘fachadas ilustradas’, nós propoñemos os conflitos como herdanza”.
Da mesma maneira, a través desta ‘Xornada de descolonización e memoria’ ponse o foco no proceso de construción que se levou a cabo no século XVIII atendendo concretamente a cómo “os muros do Arsenal non os ergueu o progreso. Levantounos a man de obra forzada”, tal e como se trata de exemplificar cunha pintura que data desa mesma época, de Mariano Sánchez, na que se distingue unha ringleira de presos fronte á porta da Sala de Armas das instalacións militares.