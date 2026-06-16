‘Renegade Jammer’, el videojuego ferrolano se supera con otro hito

El año pasado, la demo de ‘Renegade Jammer’ se pudo probar en Píxel á Feira, el primer Salón de Videoxogos de Galicia Cedida

El videojuego ‘Renegade Jammer’, que nació como un trabajo final de máster del Campus Industrial de Ferrol, acaba de marcar un nuevo hito al ser seleccionado como finalista en la segunda edición de los premios Iris Games, promovidos por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía.

El trabajo diseñado por el estudio Team Kaulu como parte del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, competirá en la categoría Mejor Videojuego de Centros Formativos. Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo son los, a día de hoy, antiguos alumnos que están detrás de este título finalista.

‘Renegade Jammer’, primeiro videoxogo do Campus de Ferrol en expoñerse dentro do MUVI Más información

Así, los contrincantes de ‘Renegade Jammer’ serán ‘El desgarro’, del centro Mercedarias Granada FP; ‘Not My War’, de 24-Pack Studios, desarrollado en la U-tad de Madrid; y ‘Tiris’, de Cremaet Studios, de la ESAT de Valencia. El ganador se dará a conocer el viernes 3 de julio, en la gala que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el marco del Andalucía Play Fest.

Desde la organización de los Iris Games notifican que este año se presentaron un total de 288 candidaturas procedentes de 32 provincias españolas y de 16 países, resultando en una selección de 36 juegos como finalistas. Además de la categoría de Centros Formativos, el certamen contempla otros nueve premios: Mejor Videojuego PC/Consola, Mejor Videojuego Móvil, Mejor Videojuego Narrativo, Mejor Videojuego Accesible, Mejor Videojuego Tech/XR, Mejor Videojuego de Andalucía, Mejor Videojuego Internacional y Mejor Videojuego Indie.

Temática

El videojuego se basa en plataformas 3D y su protagonista, Jammer, líder rebelde de la lucha contra la corporación intergaláctica ZenCore, deberá irrumpir en las instalaciones de esta compañía, que se dedica al estudio de las mutaciones genéticas con fines poco éticos, para boicotear sus sistemas.

Este podría constituir el tercer premio de 'Renegade Jammer' Antes de convertirse en finalista de los II Iris Games, ‘Renegade Jammer’ obtuvo el primer premio al Mellor Xogo Indie en el Lérez Up de Pontevedra de 2024 y, al año siguiente, se alzó con el galardón al Mejor Juego Académico en el BCN Game Fest, que se celebró en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Así pues, con esta nueva candidatura como finalista a Mejor Videojuego de Centros Formativos en los Iris Games que se desarrollan en el marco del Andalucía Play Fest, Team Kaulu se juega su tercer reconocimiento en anualidades consecutivas por el mismo título.