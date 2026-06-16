Mestas busca a la mejor ‘tortillera’ para celebrar el día del Orgullo

El concurso de 'tortilleras' y tortillas celebrado el pasado año Mestas

La entidad ha hilado un completo programa de actos que arranca este sábado y culmina la próxima semana

La celebración de los actos del Orgullo volverá a tener gran protagonismo en el municipio de Cedeira donde, un año más, la entidad local Mestas LGTBIQ+ ha organizado un completo programa de actos en la que será la tercera edición del ‘Cedeira Queer’.

Aunque inicialmente el evento iba a comenzar ya este viernes 19 con un recital poético subvencionado por la Diputación de A Coruña a cargo de Samuel Merino, finalmente, debido a problemas personales del propio autor, originario de Mos, esta primera propuesta del cartel se va a posponer, previsiblemente, “para a volta do verán”, como confirmó Ánxela Lema, una de las responsables de la organización del certamen. Cabe destacar que una de las novedades en esta edición es que la cita se va a desarrollar durante dos fines de semana, en lugar de concentrar toda la actividad en uno solo, como había acontecido en las dos primeras campañas.

Lema también añadió que, pese a esta cancelación del primer evento, las personas que integran el colectivo “estamos moi ilusionades co terceiro Orgullo da vila de Cedeira”, que dará comienzo entonces el sábado, con otra cita que repite, como el II Concurso de Tortilleiras (O Chiringo, 13.00 horas), “unha actividade que organizamos por vez primeira o ano 2025 no marco do Día pola Visibilidade Lésbica Galega, que foi o pasado 8 de xuño, e que este ano se decidiu incluir tamén na programación do Orgullo”.

Desde Mestas explican que quienes quieran participar en esta acción pueden consultar las bases a través de sus redes sociales, pudiendo concurrir al certamen tanto presentando una tortilla como ejerciendo de jurado y degustando las diferentes propuestas, pudiendo elegir así la mejor tortilla y ‘tortillera’ del presente año.

Durante el referido evento se entregarán dos premios, un primero que es un trofeo diseñado por las organizadoras de la cita, y otro segundo galardón conformado por un lote de merchandising de Mestas. “Sen dúbida, unha forma fantástica de arrancar o verán, nesta sesión vermú que vai ser moi cálida á que convidamos a todos os veciños”, explicó Ánxela Lema.

El cartel tendrá continuidad el viernes 26 de junio, “cunha actividade que nos fai moita ilusión, no bar O Mástil, ás 19.00 horas, por medio dunha charla de dúas compañeiras de Galiza por Palestina: ‘Resistencia Queer na Palestina’, de man de Ánxela Gippini e Sandra Garrido, unha actividade que nos causa gran emoción, pois o Orgullo non é só celebrar, tamén ten a súa parte reivindicativa”.

El día 27 culminarán los actos con una fiesta en la finca de A Nogueira, donde, a partir de las 20.00 horas, dará comienzo una performance a cargo de Nelu Vermouth. Seguidamente, actuarán tres drag queen, con la cedeiresa Sasha Moon, Nomi Bull y RRRIta. Toda la celebración estará amenizada por la DJ Baal Monte.