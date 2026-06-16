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Ferrol

Las playas ferrolanas vuelven a estar dotadas de protección solar 

Los arenales con servicio de vigilancia ya ofrecen los dispensadores que animan a los bañistas a protegerse de la radiación solar

Montse Fernández
Montse Fernández
16/06/2026 18:24
Cáncer crema playas
El alcalde y la concejala de Turismo junto con las responsables de la AECC en Ferrol poniendo crema solar
Cedida
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Los arenales ferrolanos –los que dispongan de servicio de socorrismo– volverán a contar, un año más, con dispensadores de crema solar con factor de protección de 50. Se trata de una iniciativa ya aplicada el año pasado y que cuenta con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, por medio de su delegación local.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, junto con la concejala de Turismo, Maica García así como las responsables de la AECC ferrolana (la presidenta Isabel Estevan y la vicepresidenta Mabel Sanesteban) fueron los primeros ayer en ponerse esta crema en las zonas de piel expuestas a la radiación del sol.

La edila recordó una vez más que “Ferrol é pioneiro nesta iniciativa que se puxo en marcha no verán do ano 2023 e que repetimos co obxectivo de protexer a saúde e promover a concienciación sobre a necesidade de empregar fotoprotector durante a exposición solar”.

Así, indican desde el Concello que todas las personas que lo deseen podrán hacer uso de los referidos dispensadores que quedarán instalados ya en los arenales de Covas, A Graña, Penencia, San Xurxo, Doniños, Santa Comba, Esmelle, Ponzos y también el urbano de Caranza, donde obtendrán la dosis precisa de protector. L

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